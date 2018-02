Bonavitacola e D'Amelio spingono il Pd: "In Irpinia si vince" La presidente del consiglio coordina la campagna elettorale: premio per il mio passo indietro

“In Irpinia otterremo risultati importanti, siamo ottimisti”. Il vice governatore Fulvio Bonavitacola verso le elezioni politiche mette in guardia dall' “ammuina” dei grillini e dall'improbabile resurrezione di Silvio Berlusconi. Eppure i sondaggi non sembrano favorevoli. “Non credo molto ai sondaggi – osserva Bonavitacola - ma qui in Irpinia anche quelli sono incoraggianti. Il merito è soprattutto delle personalità di spessore che sono scese in campo. E poi, i cittadini capiscono che questo non è il momento della protesta e della ammuìna, né quello delle resurrezioni, ma di andare avanti lungo il cammino tracciato, non senza difficoltà ed errori, dalla classe dirigente del Pd”. E intanto il partito democratico si affida a Rosetta D'Amelio per coordinare la campagna elettorale dei candidati in provincia di Avellino. Un incarico che le è stato assegnato dal commissario David Ermini. Lei non si tira indietro: “L'indicazione ricevuta credo rappresenti un ringraziamento doveroso nei miei confronti visto che ho rinunciato alla candidatura, pur essendo stata approvata dalla direzione nazionale, per lasciare spazio ad altri. Al partito – dice - ho solo da dare lavorerò anche per gli alleati”. E aggiunge: "Non ho niente da chiedere ma solo da dare, perché abbiamo visto quello che i Cinque Stelle hanno combinato in consiglio regionale, dimostrando di non avere senso delle istituzioni. Il centrodestra poi ha governato per venti anni e non ha risolto i problemi dell'Italia e del Sud. Lavorerò per il Pd ma è chiaro che con questa legge se voti Pd voti anche la coalizione. In ogni caso lo avrei fatto comunque e con il Governatore De Luca abbiamo concordato due iniziative, una delle quali, il 23 febbraio, ad Avellino o nell'hinterland. A prescindere dall'incarico sono sempre impegnata per il mio partito". Poi, si sbilancia in un pronostico secco: “In Irpinia vinceremo 5-0”, sentenzia la presidente del consiglio regionale.

pi.mel.