Ariano, in campo la lista "Noi con l'Italia" Lo Conte e Galati lanciano la sfida. Ci sarà anche Gargani domani all'hotel Incontro

La lista di “Noi con l’Italia” apre la campagna elettorale ad Ariano Irpino e invita amici e cittadini all’hotel Incontro di Ariano Irpino per riflettere sul momento politico nazionale e locale e sulla proposta che sarà sottoposta agli elettori. L’appuntamento è stato fissato per domani pomeriggio (domenica 11 febbraio) alle 17.00. Interverranno: Domenico Gambacorta, sindaco di Ariano Irpino e presidente della Provincia di Avellino; Giuseppe Gargani, coordinatore provinciale del partito; Giuseppe Galati, candidato al Senato per “Noi con l’Italia” e Franco Lo Conte, candidato alla Camera dei deputati nel proporzionale con la lista “Noi con l’Italia”. Parteciperanno anche Alfonsina Cornacchia, Giuseppe Vecchione e Antonietta Gialanella, tutti candidati nel collegio proporzionale alla Camera dei deputati. Presenti i supplenti: Patrizia Reale, Giuseppe Di Milia e Sonia Pucillo. L’incontro sarà moderato da Giancarlo Di Gregorio, segretario della lista civica di “Insieme per Ariano”. Alla manifestazione parteciperanno anche gli amministratori dell’Ufita.