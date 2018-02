Forza Italia lancia l'anti De Mita: "Puntiamo sui giovani" Mercoledì ad Ariano la manifestazione politica con la partecipazione di Cosimo Sibilia

E' scattato il conto alla rovescia in casa azzurra per l'apertura ufficiale della campagna elettorale della candidata alla Camera dei Deputati per il collegio Ariano-Alta Irpinia all'uninominale. Carmela Grasso, biologa, mercoledì sera, alle ore 19, presso il Park Hotel L'Incontro di Ariano Irpino chiamerà a raccolta la comunità e i simpatizzanti e soprattutto suonerà la carica in vista della tornata del 4 marzo. Al suo fianco ci saranno il senatore Cosimo Sibilia, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato nel collegio Avellino-Benevento, e Ines Fruncillo, candidata al plurinominale. "Giovani e territorio sono le nostre priorità- esclama Carmela Grasso-. Rimettiamo in moto la speranza per le aree interne alle prese con lo spopolamento progressivo. E' una situazione inaccettabile. Più che agli slogan pensiamo a mettere in campo proposte vere e concrete per riportare qui i nostri ragazzi, per invertire la rotta di un trend negativo per l'Irpinia. I cittadini hanno bisogno di politici in grado di ascoltare e raccogliere le problematiche dei territori ad oggi mortificati". Grasso sta raccogliendo già molti consensi, e attorno alla sua candidatura c'è forte entusiasmo come non si registrava da tempo da queste parti. Mercoledì sera sarà il battesimo politico per la stimata professionista che ha sposato la causa di Forza Italia per il rilancio delle aree interne, l'abbattimento fiscale e il ritorno ad uno stato sociale degno di un Paese civile. Nel corso della serata Carmela Grasso illustrerà i punti salienti del programma che intende realizzare in caso di vittoria.