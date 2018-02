M5S, sfida ai candidati: "Firmate un patto con gli elettori" I Cinque Stelle lanciano la proposta agli avversari di irpinia e Sannio

Lunedì mattina i candidati del Movimento Cinque Stelle firmeranno un patto con i cittadini irpini e sanniti. Chiederemo di firmarlo anche a tutti gli altri candidati degli altri partiti”. Si preannunciano interessanti gli “Stati Generali dello Sport” organizzati dal Movimento Cinque Stelle, in programma lunedì 19 febbraio, alle 10.45, al Palazzetto dello Sport di Avellino. Poco prima dell'iniziativa, Carlo Sibilia e gli altri candidati pentastellati lanceranno una sfida a tutti i competitors. Agli “Stati Generali” sono state invitate a partecipare tutte le associazioni sportive presenti in Irpinia. Sarà l'occasione per presentare anche il progetto “Distretto dello Sport” ideato dal Movimento Cinque Stelle per Irpinia e Sannio. Prosegue, intanto, il Rally a bordo del fuoristrada che sta portando i candidati a girare le due province in lungo e in largo. Autentico bagno di folla, ieri sera, a Montemiletto, nella splendida cornice del “Castello della Leonessa”, dove Michele Gubitosa è stato un eccellente padrone di casa. “Grazie a voi tutti – ha detto l'imprenditore irpino ai propri concittadini – venti anni fa ho cominciato a mettere su la mia azienda e a portare avanti il mio sogno. Ora che, grazie alla mia attività, sono cresciuto e che giro il mondo, voglio portare Montemiletto e tutti i comuni limitrofi in Parlamento, voglio portare le esigenze di tutti voi a Roma per far crescere l'Irpinia tutta”. Questa mattina, tour del Mandamento. Tappa obbligata a Sperone, sul “maledetto cavalcavia chiuso da un anno”, dove Carlo Sibilia ha incontrato imprenditori, cittadini e commercianti, ascoltando le loro esigenze. “Chiediamo di risolvere al più presto questo problema”, ha detto Sibilia.