Riforma Fornero, Famiglietti: "La sinistra ha cambiato idea?" Il candidato del Pd al Senato ad Avellino rilancia il confronto su un tema di grande attualità

Finalmente si discute di temi e di questioni concrete. In questa campagna elettorale giocata molto sulle accuse e le polemiche personali è il candidato del Pd, Luigi Famiglietti, parlamentare uscente, e candidato al Senato nel collegio Avellino-Ariano Irpino ad affrontare una questione di grande interesse sociale. Parliamo della riforma Fornero che molti annunciano di voler abolire. Famiglietti si rivolge al presidente uscente del Senatore, Pietro Grasso, ora candidato con Liberi e Uguali, formazione che ha contribuito a far nascere.

La riforma Fornero. "Ho riletto un paio di volte il flash di agenzia per capire se fosse vera. In epoca di fake news tutto è possibile. Invece era proprio reale. "Ore 11.42 Ansa: Grasso (Leu ) sbagliato abolire Fornero, va riordinata". Il leader di Liberi e Uguali – commenta Luigi Famiglietti - dice che la Fornero non va abolita. Il Pd in questa legislatura ha approvato l'ottava salvaguardia per gli esodati, introdotto l'anticipo pensionistico, approvato il decreto per bloccare aumento dell'età pensionabile per 14 categorie dal lavoro pesante come edili, siderurgici, operai agricoli, insegnanti infanzia e nido, infermieri, camionisti, e oggi la sinistra che aveva sempre contestato il Pd fa marcia indietro? È ora più chiaro perché bisogna votare il Partito Democratico". Si chiude così il sarcastico commento dell'onorevole Luigi Famiglietti sulle parole del leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso.

A Paternopoli con De Mita. Intanto sabato 24 febbraio i candidati del centrosinistra incontrano i sindaci, gli amministratori ed i cittadini della media valle del Calore e della valle del Fredane a Paternopoli, a partire dalle ore 16:00, presso il ristorante Pater Familias in piazza ventiquattro maggio. Partecipano l’onorevole Giuseppe De Mita, candidato collegio uninominale alla Camera, l’onorevole Luigi Famiglietti candidato uninominale al Senato, conclude il sindaco di Nusco Ciriaco De Mita. Sono stati invitati il sindaco di Paternopoli Giuseppe Forgione, il sindaco di Castelfranci Generoso Cresta, il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri, il sindaco di Villamaina Stefania Di Cicilia, il sindaco di Gesualdo Domenico Forgione, il sindaco di Fontanarosa Giuseppe Pescatore, il sindaco di Torella Lombardi Amato Delli Gatti, il sindaco di Lapio Natalino Fabrizio, il sindaco di Taurasi Tommaso Cozzolino, il sindaco di Guardia Lombardi Antonio Gentile ed amministratori di Luogosano, San Mango sul Calore e Sant’Angelo all’Esca.

pi.mel.