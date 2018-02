Galati nella Valle dell'Irno: "Una politica per la famiglia" Il candidato del centro destra al Senato continua il suo tour in Irpinia

Domani, venerdì 23 febbraio, l’onorevole Giuseppe Galati, candidato del Centrodestra al Senato nel collegio uninominale Campania 3, sarà in Valle dell’Irno per un doppio incontro con gli elettori di Solofra e Montoro. Ai due appuntamenti, previsti rispettivamente per le ore 19.00 e le ore 20.00, sarà presente anche il candidato alla Camera Pietro Foglia.

Domenica 25 febbraio, invece, incontro-dibattito presso la Chiesa del Carmine di Piazza del Popolo ad Avellino: “Dalla parte di mamma, papà e figli. Per una politica in favore della famiglia e della vita”. Questo il titolo dell’appuntamento, fissato per le ore 16.00, organizzato da Primavera Irpina. Interverranno Giovanni D’Ercole del Centro Studi Tatarella ed ex capogruppo dell’opposizione consiliare di Centrodestra ad Avellino, e Sabino Morano, presidente di Primavera Irpina.

Con Galati anche l’onorevole Paola Binetti, candidata al Senato nel collegio uninominale Lazio 3.

Parteciperanno le rappresentanze provinciali dei comitati Pro Vita e Pro Famiglia.