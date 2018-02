Carullo incontra elettori e sindaci: impegno per il territorio Il capolista di Fratelli d'Italia alla Camera nel collegio di Irpinia e Sannio oggi in tv sul 696

Continua il tour elettorale nei paesi dell' Irpinia e del Sannio del candidato alla Camera per Fratelli d' Italia Massimiliano Carullo. La tappa di Baiano è stata caratterizzata da un'accoglienza che ha superato le aspettative. Il capolista in Campania 2 che comprende le province di Avellino e Benevento ha incontrato giovani, adulti, amministratori e anche persone che avevano preso le distanze dalla politica. Tutti hanno voluto confrontarsi con il sindaco di Mercogliano Massimiliano Carullo in un noto punto di ristoro e riferimento dei giovani del comune del Mandamento. "Carullo è un amministratore prestato all' impegno civile, che con passione e senso di responsabilità ha sposato la causa politica", queste le impressioni di alcuni sindaci del Mandamento, che hanno accompagnato Carullo in questi incontri.

"Sono tante le richieste dei cittadini della fascia dei comuni del mandamento - ha spiegato il candidato di Fratelli d'Italia - che chiedono attenzione per il rischio idrogeologico e per la valorizzazione dei percorsi turistici e dei prodotti tipici come la nocciola". Secondo Carullo è necessario impegnarsi a livello parlamentare per ottenere "incentivi che consentano soprattutto ai più giovani di restare al Sud, per cercare di dare una svolta alla questione meridionale e urge una pianificazione strategica per salvaguardare i territori che sono in sofferenza". "I sindaci - ha concluso Carullo - vivono i territori e io mi faro' portavoce delle necessita' e delle proposte dei cittadini, dei giovani". Intanto, i temi al centro della campagna elettorale sono stati approfonditi nel corso della rubrica "Verso il voto" sul canale 696 TV Otto Channel. Carullo, intervistato dal direttore dell'emittente regionale, Pierluigi Melillo, ha chiarito i motivi della sua candidatura e spiegato il suo impegno per l'Irpinia e il Sannio. La trasmissione andrà in onda oggi alle 14.40, 15.40, 20.30 e 23.45 sul canale 696 TV.