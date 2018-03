Ultimi appelli, Carullo: "Gli elettori ci premieranno" Il candidato alla Camera per Fratelli d'Italia sicuro: il centro destra a un passo dalla vittoria

Ultimi appelli in vista del voto di domenica, poi la parola passerà agli elettori. "Il centrodestra è ad un passo dalla vittoria e il 4 marzo sarà la grande occasione di cambiamento soprattutto per Avellino e Benevento", lo dice Massimiliano Carullo, candidato alla Camera dei deputati. "Ora è il momento di votare con il cuore, con la certezza che l´unico cambiamento possibile è affidarsi a chi in questi anni ha amministrato il territorio ed è stato sempre a contatto con I cittadini diffidando da chi sa solo urlare", ha continuato Carullo, sindaco di Mercogliano da anni. "Ora basta con la politica clientelare che ha caratterizzato questo territorio portandolo alla decadenza dove la sanità, gli investimenti, le promozioni o assunzioni nei vari enti, sono stati sempre decisi in alcuni "salotti" privilegiati a scapito della meritocrazia e dell´efficienza - ha aggiunto Carullo - il voto utile al cambiamento sarà quello a Fratelli d´Italia e al centrodestra, unico ad essere in grado di poter garantire un Governo al Paese con più sicurezza, più lavoro e meno tasse". "Ho deciso di scendere in campo per rappresentare al meglio una regione del sud dimenticata. Dobbiamo attrarre gli investitori e bloccare il flusso migratorio dei nostri giovani, dei nostri figli, costretti a lasciare questa terra per un lavoro e poi costretti a non tornare più" ha concluso Carullo, che ha condotto una campagna elettorale incontrando cittadini e amministratori. Molto impegnata anche Alessia Castiglione, la giovane candidata irpina in lista con Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati nello stesso collegio di Avellino-Ariano Irpino-Benevento. "Carullo è un valore aggiunto per la nostra lista", ha spiegato la Castiglione che è stata ospite della rubrica "Verso il voto" andata in onda su Otto Channel canale 696 tv.