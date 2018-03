Cinque eletti in Irpinia, il record a CInque Stelle Carlo Sibilia guida la squadra di parlamentari: "Addio alla vecchia politica, guardiamo al futuro"

Una vittoria storica, un calcio alla vecchia politica. Per il Movimento Cinque Stelle è un record senza precedenti nella storia politica dei partiti irpini: cinque eletti in Parlamento, tutti della stessa squadra. Ma ora, dopo la festa, si avvicina il momento delle responsabilità nei confronti del territorio che ha regalato ai candidati un consenso oltre ogni più rosea aspettativa. Attorno a un tavolo dell'Hotel De La Ville si sono ritrovati tutti gli eletti per dire: “Grazie Irpinia”.

Il figlio d'arte. Generoso Maraia, figlio del compianto Giovanni, storico comunista, ha battuto il centro destra e il nipote di De Mita nel collegio di Ariano Irpino: “Quello che emerge dal voto – spiega - è un urlo di dolore e una richiesta di aiuto che non potremo deludere. Tra i miei primi obiettivi c'è quello di riportare il processo Isochimica ad Avellino, è quello che avrebbe voluto mio padre”.

La gioia del leader. Raggiante il leader irpino del Movimento, Carlo Sibilia: “Qualcuno dice – nota il parlamentare - che abbiamo chiuso la porta ai De Mita e ai De luca, ai Mastella. Invece, io dico abbiamo aperto una grande porta sul futuro. Famiglietti dice che siamo tutti dipendenti di un azienda privata, la Casaleggio? Sciocchezze”.

Il neo senatore. Ugo Grassi, professore universitario, ha conquistato il seggio al Senato: “Cinque eletti irpini, tutti Cinque Sstelle? Vuol dire che siamo già una bella squadra, vuol dire poter lavorare insieme, vuol dire poter rendere più efficiente la nostra azione politica, vuol dire che quello che abbiamo detto faremo. Statene certi”.

L'imprenditore-deputato. Dal calcio alla politica, Michele Gubitosa, titolare di un'azienda informatica non ha dubbi: “I miei avversari, che rispetto come persone, sapevano che avevamo un grande seguito e hanno incrociato i fuochi contro di me sperando di poter ribaltare il risultato elettorale. Sono stato il loro bersaglio perché mi vedevano come un nemico, ma non ce l'hanno fatta a battermi”.

La new entry. La sorpresa della squadra Cinque Stelle è Maria Pallini eletta nel collegio proporzionale: “Un risultato storico – dice la Pallini - i cittadini avellinesi finalmente si sono ribellati ai vecchi partiti e alla vecchia politica”.

pi.mel.