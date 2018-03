Grasso, l'azzurra che ha battuto De Mita: "Resto in campo" La candidata di Forza Italia soddisfatta dell'esito elettorale, anche se non è riuscita a vincere

Ha battuto il nipote di De Mita ma anche lei è stata travolta dall'onda grillina che ha devastato il quadro politico in Campania. Non può che essere soddisfatta Carmela Grasso, candidata di Forza Italia nel collegio Ariano-Alta Irpinia, all'indomani dell'esito elettorale. Anzi, forte del risultato incassato nel collegio è grata soprattutto all'elettorato, che ha riposto in lei la fiducia. Forte dei numeri riportati comune per comune (dove Forza Italia ha retto comunque all'onda d'urto pentastellata) la Grasso si dice già pronta a rimettersi in gioco e a non disperdere il patrimonio investito in queste settimane di campagna elettorale a stretto e diretto contatto con le comunità. "Sono e continuerò a essere a disposizione del partito- ha dichiarato Carmela Grasso, di professione biologa-. Alla luce dell'ottimo risultato conquistato sono fiduciosa e penso che è da qui che adesso bisogna ripartire e aprire soprattutto una discussione e una riflessione seria e approfondita coi vertici di Forza Italia. Non possiamo certo abbandonare, soprattutto ora, il territorio che ha creduto in me che ha creduto nella proposta di Forza Italia". E' un appello accorato a non gettare la spugna ma a rimboccarsi le maniche se si vuole puntare a traguardi politici ben più ambiziosi anche in vista di altre importanti scadenze elettorali. In gioco c'è sempre il futuro prossimo delle aree interne della Campania soggette, loro malgrado, a un progressivo spopolamento e a un indebolimento di proposte politiche a favore della fascia costiera e delle aree metropolitane. "Abbiamo il dovere di impegnarci a fondo- incalza ancora la Grasso- se vogliamo puntare veramente al rilancio dell'Irpinia, dell'Ufita, dell'Arianese dell'Alta Irpinia. Non è il momento di piangersi addosso ma di adoperarsi forti dei consensi comunque riportati nei collegi. Io sono grata al mio elettorato e confermo la mia presenza sul territorio, che non deve essere assolutamente penalizzato o abbandonato a se stesso. Io ci sono. La gente sa dove sono e mi può contattare in ogni momento perché il mio impegno è leale e sincero in favore della mia comunità e delle comunità limitrofe. Sono a completa disposizione di Forza Italia e del territorio che amo profondamente".