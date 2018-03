Anzalone, lettera al centro sinistra: una svolta per la città L'ex presidente della Provincia conferma la sua candidatura a sindaco: atto d'amore per Avellino

L'ex assessore regionale Luigi Anzalone, già presidente della Provincia di Avellino, esce allo scoperto in vista delle amministrative nella città di Avellino. E conferma la sua candidatura a sindaco che definisce in una lettera aperta inviata ai partiti del centro sinistra “un atto d'amore verso Avellino, perché possa tornare a vivere e a rinascere. Anzalone ha invitato i rappresentanti dei partiti a prendere parte alla conferenza stampa del 21 marzo al centro sociale di Avellino (ore 17.30) quando illustrerà il suo programma per imprimere “una grande svolta al modo di governare Avellino. Per Anzalone occorre attuare una “Rivoluzione gentile” puntando soprattutto sul sociale per aiutare le persone più in difficoltà. Avellino – scrive ancora Anzalone – vive una situazione di assoluto degrado e paga un prezzo salatissimo alla inefficienza amministrativa. L'ex presidente della Provincia che anticipò la strategia dei Cinque Stelle tagliandosi lo stipendio per aiutare i bisognosi (“Lo facevo tagliare dalla ragioneria dell'ente alla fonte senza la necessità di bonifici”, ricorda), si rivolge in particolare al Partito democratico, “partito in cui milito”: “Siamo reduci da una catastrofica sconfitta, è inutile demonizzare i vincitori perché a loro si è rivolto il popolo italiano per lanciare un grido di dolore e di protesta”. Per questo secondo Anzalone serve una svolta, specie ad Avellino aggredita “da una devastante speculazione edilizia e da un'opera di pietrificazione che sta cancellando ogni traccia di verde”. Anzalone guarda ai giovani e agli emarginati e accusa l'amministrazione uscente di aver completamente abbandonato i quartieri popolari. Lui si candida per cambiare la città. Ed è la prima proposta ufficiale che arriva nell'ambito di un centrosinistra ancora frastornato dalla sconfitta elettorale. Come reagiranno i partiti? Lo vedremo già da mercoledì prossimo quando Anzalone chiarirà il suo programma elettorale.

pi.mel.