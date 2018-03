Anzalone si candida a sindaco: "Ecco le mie idee per la città" L'ex presidente della Provincia illustra il suo programma per Avellino

“Nove punti del programma per la svolta ad Avellino e dare vita alla “rivoluzione gentile””. L'ex presidente della Provincia di Avellino Luigi Anzalone lancia ufficialmente la sfida verso il voto in città con una conferenza fiume trasmessa in diretta da Otto Channel canale 696 tv presso il centro sociale di Avellino e spiega perché ora si candida a sindaco della città.

Ecco in pillole le sue espressioni più significative:

- E' notte sulla città di Avellino

- Per il Pd una disfatta in Campania

- La città sprofonda nel degrado

- In città inquinamento ai livelli massimi

- Proponiamo una rivoluzione gentile

- De Luca ha abolito la Provincia di Avellino

- Se sarò sindaco impediremo scippi sulla sanità

- Riporteremo il processo Isochimica ad Avellino

- Smantelleremo la macchina comunale

- Ripartiremo dalle piccole cose.

- Garantiremo l'amministrazione delle periferie

- Un parco nell'area dell'ex Isochimica

- Aurigemma e Di Nunno esempi positivi

- Paolo Foti agnello sacrificale del Pd

- Nell'ex Moscati un distretto sanitario

- Amo il centro sinistra della gente

- Abbatteremo i prefabbricati pesanti

- Richiameremo Cagnardi per realizzare le idee di Di Nunno

- Rinuncerò allo stipendio di sindaco

- L'acqua deve rimanere pubblica

- L'Alto Calore deve essere commissariato dal governo

- Del Basso De Caro pensi a Benevento

- Esenzione dalle bollette dell'acqua per famiglie con redditi entro i 10mila euro

- Le tasse universitarie per famiglie con 10mila euro di reddito saranno pagate dal comune

- Bonus di mille euro per le nascite di figli

- Realizzeremo nuovi centri sportivi in città

- Contro Luca Cipriano una mascalzonata: è una persona perbene

- Ho dato prova nella mia vita politica di onestà e incorruttibilità

- Mi candido perché non sono normali elezioni amministrative

- Abbiamo toccato il fondo, ora c'è bisogno di una svolta

- Decurteremo anche lo stipendio degli assessori

- Aias caso vergognoso, il sindaco non può tacere

- Con noi inizierà una nuova primavera ad Avellino