il partito di salvini suona la carica in irpinia

“La sfida entra nel vivo ora, pensiamo al territorio e alle amministrative”. Capitanata dall’Onorevole Marco Pugliese in tutta Irpinia, la Lega si sta preparando alla sfida delle elezioni amministrative che sono in programma in vari comuni nei prossimi mesi, partendo ovviamente dal capoluogo irpino dove il partito di Salvini ha raggiunto il 5,13%.

Il referente cittadino per la Lega, Aniello Govetosa, è già al lavoro per stilare il programma amministrativo e selezionare la classe dirigente migliore possibile da sottoporre alla cittadinanza avellinese per questa importantissima tappa.

"Altri comuni per i quali si stanno cercando e selezionando candidati validi, per citarne solo alcuni dei più aperti alla Lega, sono Torre le Nocelle, Vallata, Bagnoli Irpino, Caposele e tanti altri che si avviano a cambiare le loro amministrazioni.

L’obbiettivo del partito è riuscire, entrando nelle amministrazioni locali, a far comprendere il cambiamento in meglio che la Lega può portare con la sua concezione di valorizzazione dei territori e delle peculiarità proprie di questi. Un cambiamento che seguirà il criterio delle cinque “S”, ma quelle giuste: servizi, sviluppo, sostenibilità ambientale, sicurezza, salvaguardia sociale dei cittadini sempre.

Insomma fatti e non parole. Lo scopo è quello di fare apprezzare nel concreto la politica di questa nuova Lega nazionale, che ha alla sua base il desiderio di praticare la buona politica, ormai dimenticata in tutta Italia e sopraffatta dagli interessi particolari dei soliti potenti e prepotenti che hanno depredato e svilito ogni nostra risorsa.

Una politica che porti alla buona amministrazione di cui la Lega può ben vantarsi per le regioni, province e comuni in cui già opera e che si caratterizza per trasparenza, efficienza, correttezza e produttività del proprio operato, riuscendo a sostenere dall’impresa al disoccupato con interventi mirati e realmente efficaci che localmente stanno già ottenendo straordinari risultati di ripresa."

Redazione Av