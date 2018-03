Elezioni Rsu Moscati, il sindacato Usb lancia la sfida Unione sindacale di base: "Nel segno dell'inclusione di tutti i lavoratori".

di AnFan

“Entra in gioco e non restare in panchina”. Così il coordinamento Usb (Unione sindacale di base) invita a presentare la propria lista, anche ai non iscritti, in vista delle prossime elezioni Rsu per l'azienda sanitaria Giuseppe Moscati di Avellino. Le elezioni sono previste dal 17 al 19 aprile. I candidati Usb sono: Giovanni Russo, già coordinatore aziendale, Maurizio Salierno, Roberta Capobianco, Mario De Falco, Giovanni De Filippis, Cristian Bruno e Vincenzo Serino.

Un messaggio di inclusione, quello di Usb, in linea con quanto dichiarato a febbraio dal componente del Coordinamento nazionale Usb sanità, Vito Storniello, e proprio Giovanni Russo. Spiegavano che “la sfida era presentarsi alle elezioni Rsu di aprile con una lista aperta a tutti i colleghi che vogliono diventare veri protagonisti del loro futuro”.

Nel segno della partecipazione diretta dei lavoratori. Perché – questo affermavano i due dirigenti nella nota - “I doveri devono essere scritti e concordati e non imposti arbitrariamente con un autoritarismo sempre più imperante”.