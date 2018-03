Ecco gli autoconvocati: "L'Irpinia ha bisogno di un nuovo Pd" Domani da Morra De Sanctis un primo segnale al commissario Ermini che ha annunciato il congresso

“L'Irpinia ha bisogno di un nuovo Pd”. Hanno scelto questo slogan i militanti democratici dell'Alta Irpinia per annunciare la prima assemblea degli autoconvocati. L'appuntamento è per domani giovedì 29 marzo alle 17.30 presso il ristorante “Cigno blu” di Morra De Sanctis. Cominciano ad agitarsi le acque nel Pd irpino proprio nel momento in cui il commissario Ermini aveva deciso di avviare le procedure per la celebrazione del congresso provinciale previsto per il 21 aprile. Ma la convention democratica rischia di trasformarsi in una cruenta resa dei conti, dopo la debacle delle politiche che ha alimentato le polemiche sulle alleanze e le candidature. Non è un mistero che la base del partito non abbia digerito la scelta di imporre dall'alto le candidature degli alleati (D'Agostino e De Mita) nei collegi uninominali alla Camera. Ma ora c'è la necessità di voltare pagina, entro due mesi si vota per le amministrative e il Pd deve capire come fare per confermarsi in realtà importanti, come ad esempio il comune di Avellino dove il centro sinistra governa da una vita. Pensare a una scelta unitaria per il congresso provinciale al momento sembra pura utopia. Il partito appare fortemente spaccato. C'è il riconfermato Del Basso De Caro, l'unico tra i dem sopravvissuto allo tsunami grillino, che avrebbe gradito un rinvio del congresso. Ma a questo punto potrebbe puntare sull'arianese Gaetano Bevere per la guida del partito in questa nuova fase. Tuttavia, non mancano altri aspiranti: c'è sempre l'ipotesi del sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri, sostenuto dall'ex deputato Luigi Famiglietti, sconfitto nella corsa al Senato ma deciso a sottolineare che il suo dato elettorale è tra i migliori raccolti dal Pd al Sud. Da decifrare le scelte di Rosetta D'Amelio e Enzo De Luca, i grandi esclusi delle ultime politiche che vogliono tornare sulla scena da protagonisti.

pi.mel.