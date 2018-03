Cirielli eletto questore alla Camera, auguri della Castiglione L'esponente irpina di Fratelli d'Italia sottolinea il positivo risultato elettorale

“Esprimo, con soddisfazione, i miei più sinceri ed affettuosi auguri all’Onorevole Edmondo Cirielli per l’elezione a Questore della Camera dei Deputati, a conferma della sua autorevolezza politica all’interno del partito di Fratelli d’Italia e nel panorama politico nazionale”, ad affermarlo è Alessia Castiglione, candidata alle scorse politiche nella lista del partito di Giorgia Meloni, “Fratelli d’Italia è cresciuto notevolmente in Provincia grazie al supporto dei militanti che fin da subito hanno creduto nelle figure del capolista e della mia persona, per me è un onore militare, fin da bambina sono cresciuta con gli ideali ed i valori della fiamma tricolore che ha scaldato la mia crescita - continua Castiglione - sono entrata a far parte di questa meravigliosa famiglia di Fratelli d’Italia, entrando dalla porta principale, accolta da persone straordinarie come il segretario amministrativo regionale Prof. Paolo Piciocchi ed il portavoce provinciale Avv. Marco Dragone, il loro supporto è fondamentale e sono pronta a scendere in campo, in prima persona, in questo ulteriore ed importantissimo banco di prova – prosegue Castiglione- quali sono le amministrative nel capoluogo Irpino che rappresentano la continuità per una crescita politica personale e soprattutto del Partito in sinergia con Massimiliano Carullo, capolista di Fratelli d’Italia alle scorse politiche. Ringrazio tutti i militanti e gli amici che ho incontrato nel breve mese di campagna elettorale – conclude Castiglione - che hanno creduto e continuano a credere in una giovane professionista della Valle del Sabato, nata e cresciuta in Irpinia e che nel Sannio ha deciso di laurearsi, vi voglio bene e serena Pasqua”.