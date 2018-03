Forza Italia, nuove adesioni verso il voto del 10 giugno Martusciello annuncia forze fresche in Valle Caudina. Foglia responsabile per le amministrative

“Abbiamo iniziato un percorso politico che include rinnovamento e forze fresche: ecco perché da oggi l’imprenditore caudino, Christian Cambareri, entra nella squadra di Forza Italia”. Lo annuncia l’eurodeputato forzista Fulvio Martusciello. “Seguiamo da tempo le battaglie del consigliere comunale di opposizione di Cervinara e siamo convinti che il suo percorso politico possa essere una risorsa in più, determinante, per la regione Campania – spiega Martusciello. La militanza nel Movimento di Vittorio Sgarbi, da sempre collaterale al partito di Silvio Berlusconi, è un elemento ulteriore che ci ha spinto ad aprire un dialogo con Cambareri”. Christian Cambareri ha ventitré anni. Laureato in Legge, è a capo del gruppo Cambareri con interessi nel comparto delle pipe-line. E’ consigliere di opposizione a Cervinara, in provincia di Avellino. “Con Cambareri – evidenzia ancora Martusciello – individuiamo un giovane imprenditore da sempre impegnato per la sua terra, la Valle Caudina, che deve tornare ad essere centrale nella politica regionale. La sua adesione ha trovato la preventiva approvazione dello stato maggiore di Forza Italia in provincia di Avellino".

Foglia responsabile per le amministrative. Intanto, Forza Italia ha affidato all'ex presidente del consiglio regionale, Pietro Foglia, la responsabilità dell'organizzazione del partito in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno. Lo ha deciso il coordinatore regionale del partito, Domenico De Siano d’intesa con il parlamentare irpino Cosimo Sibilia. “Con questa nomina – ha spiegato De Siano – rilanciamo con forza anche in Irpinia l’impegno elettorale del partito in vista dell’ appuntamento del 10 giugno prossimo”. Foglia è stato candidato alle ultime politiche nel collegio uninominale di Avellino per la Camera dei Deputati ma è stato battuto dal candidato del Movimento Cinque Stelle, Gubitosa.

