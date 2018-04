No alla grande coalizione, il centro destra: noi l'alternativa Il tavolo dei partiti della coalizione decide la linea politica, ma si cerca il candidato sindaco

Non parlate di grande coalizione per la città di Avellino. Il centro destra non ha nessuna intenzione di far saltare gli equilibri politici. Nessun inciucio, non si cambia linea politica verso le amministrative del 10 giugno. Il centro destra ad Avellino punta ad essere l'alternativa al centro sinistra di governo. Questa la strategia emersa dal tavolo congiunto tra i partiti della coalizione di centro-destra e l'arcipelago delle liste civiche che col centro-destra hanno iniziato un percorso di cammino comune. "Dall'incontro - si legge in una nota - è emersa la volontà unanime di consegnare in tempi brevi una risposta alla richiesta di rinnovamento di idee e di discontinuità col mal governo del centro-sinistra che la città di Avellino ha conferito nelle urne alle ultime politiche". Dunque, il verdetto delle politiche avrà dei riflessi diretti in città a giudizio dei partiti di centro destra che "rivendicano la propria totale e storica alterità alle espressioni amministrative che hanno governato la città negli ultimi decenni, ed il conseguente titolo originario ad essere vera alternativa di governo".

Durante la riunione è stata definitivamente "smentita ogni ipotesi di "grande coalizione" tra il mondo del centro-destra e pezzi del centro-sinistra: ipotesi mai esistita e mai perorata da alcuno dei partecipanti alla riunione".

È emersa, infine, la piena consapevolezza di giungere in tempi brevi alla individuazione del candidato sindaco "in grado di interpretare la massima condivisione possibile, in piena coerenza col programma di profondo rinnovamento in fase di redazione". Un nuovo vertice si terrà la prossima settimana. Al tavolo sono state presenti le delegazioni dei seguenti partiti: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Noi con l'Italia - Udc, Movimento Nazionale per la Sovranità.

Primavera Irpinia, Noi Irpini, il Popolo della Famiglia, Impegno Civico per l'Italia, Viva Avellino, Avellino appartiene a Noi.