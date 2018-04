Stati Generali Circoli Pd domani ad Avellino Ecco le parole dei promotori

Domani venerdì 6 Aprile, alle 18:00, presso Via Tagliamento, è autoconvocata la prima riunione degli Stati Generali dei Circoli Pd della provincia di Avellino.

Una autoconvocazione che nasce da un forte senso di responsabilità da parte dei circoli territoriali, i quali, considerata la pesante sconfitta elettorale, perlo più dovuta al fallimento di un partito statico e avvertito come lontano dalle gente, chiedono di interrompere la linea dello scontro e dell’immobilismo, avvertendo la necessità di immaginare, attraverso il dialogo e la sintesi, una nuova forma-partito capace di fare proprio il cambiamento socio-economico che sta investendo il Paese Italia e, in special modo, la nostra terra di Irpinia.

Ecco le parole dei promotori

“C’è la necessità di ritornare alla rigorosità politica legata alle nostre connotazioni di centrosinistra, c’è la necessità di riformare e non di rottamare, ma partendo dal basso, dalle esigenze che il cittadino sente nella quotidianità ma, soprattutto, c’è la necessità di tornare senza ipocrisia e con vera responsabilità alla democrazia rappresentativa.

Il congresso sta diventando per l’ennesima volta una questione di posizionamenti numerici e non di contenuti è arrivato il momento di sederci e discutere nei luoghi preposti e, tutti insieme, pensare a percorsi di rinnovamento.

Speriamo che quello domani sia un momento di vera partecipazione e al quale prenderanno parte il maggior numero dei circoli irpini, così da mettere le basi per una fase di politica concreta e non della politica delle stanze socchiuse o dei nomi calati dall’alto.

Non si può più attendere, ci sono sfide sempre più strategiche e c’è necessità reale di rinnovamento e innovazione e non mero scambio di sedie con finti nuovi. C'è bisogno di punti di riferimento che siano degni di essere tali e dove non ci sia la mera azione dell’arrivista di turno.”

Redazione Av