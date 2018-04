Castiglione (FdI): "Intitolare una strada in città a De Iorio" L'esponente della Destra annuncia una battaglia per ricordare il prof nel centenario della nascita

Mentre entra sempre più nel vivo la campagna elettorale nella città capoluogo e nei comuni irpini che il 10 giugno si recheranno alle urne per rinnovare il Consiglio Comunale, Alessia Castiglione, candidata alle scorse politiche con Fratelli d’Italia continua in sinergia con il Partito il suo lavoro di radicamento e rafforzamento di militanza sul territorio provinciale. “Dobbiamo lavorare per far riemergere il più possibile la Destra irpina, mantenere integre le singole identità ma sinergicamente portare avanti l’orgoglio e la storicità della Destra. Per questo” - afferma Castiglione,- “ho assunto un impegno con la Gente di Avellino e Provincia, mi farò portavoce e promotrice di un progetto di intitolazione di una strada del capoluogo al Professore avellinese Filippo De Iorio, nel centenario della sua nascita. De Jorio nacque nel 1918. Venne al mondo in un periodo colmo di fermenti patriottici: trascorse la sua infanzia ad Avellino. Nel dopoguerra contribuì alla nascita del Movimento Sociale Italiano in provincia. Dalle cattedre delle austere aule del Liceo Classico Pietro Colletta di Avellino ha indicato la stella da seguire. Insegnò per tanti anni la Storia dell’Arte. Ha segnalato ai ragazzi un’oasi nel deserto. E ha tutelato a spada tratta la libertà di espressione osteggiata dai “professionisti dell’antifascismo”. Non è mai stato retorico ed ha combattuto i falsi miti. Ha creduto fermamente nei valori immutabili; è stato un grande patriota, un combattente, un alfiere del passato eterno. Fondò l’agenzia giornalista “dejpress” e per oltre trent’anni vivacizzò il dibattito politico in provincia. Fu membro di molte Accademie nazionali e internazionali di arte. Trascorse il suo tempo libero nel laboratorio di via Pironti e si dedicò con passione alla pittura, alla scultura, alla lavorazione del vetro, all’arte grafica. Nel 1980 disegnò la copertina del libro dedicata al centenario della scuola enologica di Avellino.

Egli difese in modo estenuante le istanze del Movimento Sociale Italiano;” - prosegue Castiglione –“continuamente animò le iniziative all’interno della sede avellinese del partito. È stato un faro, un giornalista elegante, un grande politico. Intravide nella fiamma la salvezza nazionale. Aderì al MSI in maniera devota: non nutrì mai le ambizioni personali e lasciò il campo ai giovani. Si spese per il partito in modo onesto, pulito.

<<Le idee si difendono alla luce del sole». Pronunciò questa frase nel corso di una riunione politica. Divenne un punto di riferimento per i ragazzi del Fronte della Gioventù. Morì all’età di ottantacinque anni il 4 marzo del 2003. Si spense in silenzio e lasciò per sempre la politica. Il 17 marzo del 2003 fu commemorata la sua figura nel corso di un consiglio comunale monotematico.

Ho sempre affermato” – conclude- Castiglione, “che senza la storia non andiamo da nessuna parte, bisogna ripartire dalle radice per poter volare e radicarsi il più possibile al Territorio. Sarà mio impegno quello di portare avanti questo progetto che sarà, sicuramente tra le prime proposte presentate al nuovo Sindaco e alla nuova Giunta che spero fermamente siano espressione di un Centrodestra unito ma soprattutto condivise da una Destra che ha deciso di splendere nuovamente.”