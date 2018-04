#Apertiatutti: i deputati Cinque Stelle incontrano la città Movimento in campo nel week end in vista delle amministrative

#Apertiatutti. Sabato 21 e Domenica 22 aprile il Movimento Cinque Stelle incontra Avellino. La deputazione irpina M5S si apre alla città per disegnare il futuro del capoluogo irpino insieme ai cittadini, alle associazioni, ai commercianti e agli imprenditori. Dalle 16 alle 20 di sabato, Carlo Sibilia, Michele Gubitosa, Generoso Maraia, Maria Pallini ed Ugo Grassi saranno presenti al Carcere Borbonico di Avellino – Sala Rossa – e saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno impegnarsi concretamente per la città. Incontri per recepire idee, proposte e suggerimenti. Per discutere e ragionare e trovare le possibili soluzioni ai problemi che attanagliano Avellino. La sintesi delle idee e delle proposte entrerà a far parte del progamma di governo della città. La giornata di sabato sarà un vero e proprio “Open Day” e non avrà la connotazione di un convegno. Infatti gli incontri dei parlamentari saranno accompagnati dall'esibizione di alcuni gruppi musicali locali e dalla degustazione di vini e prodotti tipici. Domenica 22, dalle 10 alle 13, #Apertiatutti si trasferisce in Ferrovia. I deputati irpini incontrenno Rione Ferrovia in Piazza, nei pressi della scuola Media.