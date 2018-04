Pd: niente primarie, il candidato sindaco chi lo sceglierà? Intervento del partito romano nelle vicende irpine. Del Basso de Caro: deciso un metodo, è giusto

di Pierluigi Melillo

Congresso entro il 15 maggio e decisioni sulle amministrative nelle mani del partito romano. E soprattutto: niente primarie. Chi sperava nel ricorso a un metodo democratico per l'individuazione del candidato sindaco per la città di Avellino resta deluso. Ci sarà ancora una volta una scelta che cadrà sulla testa di militanti e cittadini. Com'è accaduto con Foti.

Lo scontro interno. Di sicuro non c'è mai da annoiarsi nel seguire le vicende interne al pd irpino, sempre più diviso e incapace ormai di assumere qualsiasi decisione, anche la più elementare. E così in vista del voto del 10 giugno oltre a essere commissariata la federazione provinciale è anche sotto tutela del Nazareno. Lo scrive in maniera inequivocabile Andrea Rossi, responsabile organizzazione nazionale del Pd, nella lettera indirizzata al commissario David Ermini. “La segreteria nazionale – si legge nella missiva - avrà altresì il compito di accompagnare il Partito Democratico di Avellino nelle scelte che consentiranno di affrontare al meglio le prossime elezioni amministrative”.

La scelta dei candidati. In questo intervento del Nazareno l'ex sottosegretario Del Basso De Caro scorge un aspetto positivo: “Mi pare un intervento giusto, che in sostanza esclude le primarie, come mi è stato ribadito ufficialmente. E' un metodo di scelta del candidato”, ha spiegato il parlamentare sannita nel corso di una conferenza stampa tenuta a via Tagliamento.

Il congresso "farsa". Fatto sta che il congresso slitta al 15 maggio e viene sostanzialmente scollegato dalla elaborazione delle liste per le amministrative che vanno presentate prima. Del Basso De Caro ha ribadito la netta contrarietà al congresso, definito “un imbroglio”. “E' stato utile l'intervento del partito che pone il problema del comune di Avellino, una questione che Roma intende monitorare in maniera diretta”.