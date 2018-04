"Mai più", ecco le 11 idee di Cipriano per la città del futuro L'ex presidente del Teatro avvia la campagna elettorale: le sue sono proposte da libro dei sogni?

Nel segno dello slogan “Mai più” che era già comparso sui 6x3 in città, ecco uscire allo scoperto Luca Cipriano, ex presidente del Teatro Gesualdo, promotore dell'associazione Ossigeno (la lista per le comunali è già pronta). In pratica Cipriano ha iniziato ufficialmente, questa mattina, la sua campagna elettorale. Ed ha presentato le undici idee che caratterizzano il suo programma. Eccole in sintesi:

1. Mai più senza assistenza. Puntare su un ospedale di quartiere con tre poliambulatori con i medici di famiglia.

2. Mai più case vuote. Bonus casa: fitti agevolati al centro storico per 100 giovani coppie.

3. Mai più studenti a rischio. Tre nuove scuole: spostiamo il campus dai Cappuccini con l'aiuto dei privati.

4. Mai più elemosinare una sede. Diamo casa alle associazioni. Apriamo Palazzo De Peruta, ex Distretto, ex Eca a chi tiene viva la città.

5. Mai più degrado. Decoro quotidiano: una squadra di 10 operai per fare più manutenzione ordinaria

6. Mai più giovani in fuga. Master city: se non possiamo avere l'Università portiamo corsi di alta specializzazione ad Avellino.

7. Mai più senza strategie. Big Bang della cultura: Ferragosto, Eliseo, Teatro, Dogana, Casina del Principe, Villa Amendola: con noi si cambia tutto.

8. Mai più isolati. Centro storico pedonale. Meno auto, più gente da via Nappi al Duomo. Se vi piace, lo faremo.

9. Mai più soffocati nel traffico. Raddoppiamo il parco Kennedy. I bus all'Autostazione, stop ad altre case, sì a nuovo verde in centro.

10. Mai più abbandonati. Case popolari senza amianto. Priorità a 300 famiglie ancora nel degrado.

11. Mai più avvelenati. Distretto biomedicale. Creiamo lavoro e ricerca nel futuro dell'ex Isochimica.

Sono queste le undici proposte che mette sul tavolo l'ex presidente del Teatro, il quale così fa capire che sarà lui il candidato sindaco dell'Associazione Ossigeno, mentre i partiti sono in grande difficoltà, alla disperata ricerca di un nome della società civile che possa dimostrarsi vincente nella sfida elettorale del 10 giugno. Cipriano prova a rianimare un dibattito finora inesistente in città. E sarebbe interessante iniziare a capire se le sue 11 idee siano da libro dei sogni oppure davvero realizzabili.

pi.mel.