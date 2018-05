"Città allo sbando", la sfida di De Mita verso le elezioni Domani l'incontro pubblico con Ciriaco e Giuseppe De Mita: "Si discuta di problemi, non di nomi"

Vogliono essere protagonisti della sfida elettorale in città. Escono allo scoperto i centristi avellinesi guidati da Ciriaco De Mita. Assorbita la delusione per il risultato delle politiche del 4 marzo, De Mita e soci ripartono dalle amministrative. E Avellino è un banco di prova troppo importante per restare alla finestra. Ci sono già stati i primi contatti con altre forze politiche ed è stata approntata una lista elettorale con il coinvolgimento di professionisti della città ed ex amministratori comunali. Domani l'incontro pubblico per mettere a fuoco i problemi della città ed analizzare i cinque anni di amministrazione Foti nel corso dei quali l'Udc è rimasta all'opposizione con i suoi rappresentanti.

L'incontro con la città. «Verso le amministrative ad Avellino» è il titolo dell’incontro promosso dai Popolari irpini, per presentare la propria posizione in vista della presentazione delle liste e dell'inizio della campagna elettorale. L’appuntamento è in programma domani, 7 maggio, con inizio alle ore 18.30, presso il Circolo della Stampa (Corso Vittorio Emanuele II) di Avellino. L’incontro, al quale saranno presenti i candidati al consiglio comunale, insieme a Giuseppe Del Giudice, Maurizio Petracca, Giuseppe De Mita e Ciriaco De Mita, è aperto a rappresentanti di movimenti, associazioni e a tutti coloro che vogliono concorrere ad un percorso legato alle idee e alle proposte per il futuro di Avellino.

Ripartire dai problemi. «L’incontro di domani – spiegano i promotori – vuole essere un appuntamento aperto, un momento di confronto sulla condizione che oggi vive Avellino e sulle azioni, sulle iniziative, sulle proposte di cui la città ha bisogno per rialzarsi da una condizione di apatia e di disagio che l’attraversa. Il nostro obiettivo è quello di dare un contributo al dibattito cittadino perché a ridosso del termine della presentazione delle liste, non si riduca ad una discussione su nomi e schemi di alleanze sganciate dalla realtà che la città sta vivendo. Riteniamo necessario che tutti si impegnino per far fare un salto di qualità ad Avellino» .