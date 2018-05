Verso il voto, appello di Cipriano: un patto per Avellino Domani mattina conferenza stampa dell'ex presidente del Teatro pronto alla sfida elettorale

"Oltre i nomi, gli schieramenti, le strategie e i partiti, per rimettere al centro solo Avellino". Questo l’appello che Luca Cipriano lancerà domani, martedì 8 maggio, alle ore 10.30, al Circolo della Stampa, nel corso di una conferenza stampa. "Avellino vive una situazione emergenziale, di assoluta difficoltà, di eccezionale disagio. Servono, quindi scelte altrettanto eccezionali", dice Cipriano che lancia l’invito a sottoscrivere un Patto per Avellino basato su "punti cruciali per imprimere una svolta concreta al futuro della città". A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, Luca Cipriano invita tutte le forze in campo, "affinché ci si assuma tutti la responsabilità di cambiare registro, di mettere le cose da fare al centro dell’agenda politica, di far prevalere la città su ogni altro interesse".