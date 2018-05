Rosa D'Amelio eletta alla guida dell'assemblea delle Regioni Prestigioso incarico per l'esponente irpina del Pd pronta a una candidatura in caso di elezioni

L'irpina Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio Regionale della Campania ed esponente di spicco del Partito democratico, è la nuova coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. L'elezione è avvenuta oggi a Roma. D'Amelio succede a Franco Iacop, presidente uscente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, del quale era già vice coordinatore.

L'orgoglio irpino. "Sono molto orgogliosa e felice che, per la prima volta, una Regione del Sud, la Campania, giunga alla guida della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni, in un momento storico e politico, particolarmente delicato, in cui è necessario rilanciare il ruolo legislativo e l'autonomia delle Regioni ed il rapporto tra esse e lo Stato, nell'ottica di un'Italia unita, anche sul piano economico e sociale, forte e valorizzata in tutte le sue magnifiche differenze" ha detto D'Amelio ringraziando Iacop per il lavoro svolto finora.

Lavoro di squadra. "Ringrazio - ha aggiunto l'esponente del Pd - il Presidente uscente Iacop per il lavoro egregiamente svolto in questi anni e continuerò nella stessa direzione, valorizzando e lavorando in squadra, come da sempre sono abituata a fare". La D'Amelio si conferma, dunque, la rappresentante del Pd irpino con l'incarico istituzionale più importante in questa fase politica. In molti attendono le sue indicazioni anche rispetto alle prossime elezioni amministrative della città di Avellino non solo per la scelta di candidati e alleanze ma anche per la linea politica che via Tagliamento dovrà seguire nelle prossime settimane.

Ipotesi candidatura. Tra l'altro l'ipotesi di un voto anticipato per l'8 luglio, alla luce delle difficoltà del presidente Mattarella, per la composizione di un governo tecnico riportano la D'Amelio in pole position per una candidatura nel collegio uninominale dell'Alta Irpinia. Stavolta il Pd avrebbe qualche difficoltà a cedere il posto agli alleati...

pi.mel.