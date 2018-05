De Mita in tv: "Ecco perché diciamo sì a Pizza" L'ex deputato stasera (ore 22.30) a Otto Channel. No di D'Amore al centro destra, M5s all'attacco

di Pierluigi Melillo

“Ecco perché abbiamo detto sì alla candidatura a sindaco di Nello Pizza”. L'ex deputato Giuseppe De Mita lo spiega stasera a Otto Channel canale 696 tv nel corso della trasmissione “L'intervista” che andrà in onda alle 22.30. De Mita parlerà anche dell'imminente ritorno alle urne per le politiche e del rapporto con il governatore regionale Vincenzo De Luca.

Centro destra al palo. Se il centro sinistra si è ricompattato sul nome del penalista Nello Pizza, resta un rebus il nome del candidato sindaco del centro destra. Il notaio Pellegrino D'Amore ha detto no per ora, mentre è tramontata l'idea di affidare la candidatura all'avvocato Biancamaria D'Agostino. Restano due ipotesi: Giovanni D'Ercole o Dino Preziosi, a meno di colpi di scena dell'ultima ora.

M5s contro tutti. In questo quadro politico il M5s va all'attacco. "Discontinuità e coerenza, queste sconosciute nel centrosinistra avellinese”, accusa il candidato sindaco Vincenzo Ciampi critico sul ritorno di Mancino e De Mita e sul ruolo di De Caro, il quale – dice Ciampi - “si affretta a sostenere che va data priorità, nelle candidature, ai consiglieri comunali uscenti. Ricordo, prima a me stesso, che parliamo di quei consiglieri che, per cinque anni, hanno tenuto in ostaggio Avellino con i loro ricatti. Mi chiedo, inoltre, come farà la sinistra a trovare una sintesi con un ex iscritto di Alleanza Nazionale come l'avvocato Pizza. Quest'ultimo come farà ad incarnare il cambiamento richiesto a gran voce dai cittadini, se non è altro che la prosecuzione e la garanzia di un sistema di potere? Come farà a garantire gli avellinesi se, prima di ogni altra cosa, dovrà essere il garante dei suoi padrini? Noi non abbiamo vincoli di potere, l'unico patto che faccio è con i cittadini. Con noi al Comune, Palazzo di città sarà una casa di vetro. Sempre”.