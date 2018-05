Il candidato sindaco Pizza in tv: "Ecco la città che sogno" L'avvocato penalista spiega la sua sfida e rivela l'idea per migliorare la vivibilità ad Avellino

di Pierluigi Melillo

E' di sicuro il candidato sindaco che avrà alle spalle l'alleanza più larga, con il Pd che ha recuperato l'appoggio dei centristi dopo un divorzio che durava da quasi nove anni. L'avvocato Nello Pizza, 51enne, avellinese, racconta la sua sfida elettorale in tv a Otto Channel, ospite della rubrica “Punto di vista”.(clicca qui per il VIDEO http://www.ottochannel.tv/ondemand/11/1860/il-candidato-sindaco-nello-pizza-a-otto-channel.shtml)

La sfida elettorale. “Avellino – spiega Pizza – è la città che amo e che mi piace. Dobbiamo recuperare il rapporto con la gente. E il mio primo obiettivo è proprio quello di riportare il cittadino al centro. L'amministrazione dovrà guardare soprattutto ai problemi della gente e cercare una soluzione”. Si è lanciato in questa nuova avventura con entusiasmo. Rifiuta l'etichetta che gli è stata affibbiata: essere espressione di un patto tra De Mita e Mancino.

Il patto che non c'è. "Mi sono confrontato - racconta ancora Pizza - con diversi esponenti politici in questi giorni ma non ho mai incontrato né de Mita e neppure Mancino. Ma è chiaro che non posso nascondere che ci sia stato il loro consenso rispetto alla mia candidatura. Un tempo avere il loro appoggio avrebbe significato vittoria sicura. Il patto? No, non mi risulta. E non temo il pericolo di subire pressioni dai partiti. Non sarò mai ostaggio, sono abituato a ragionare con la mia testa. Ascolto tutti ma alla fine decido da solo”.

Il rapporto con la Procura. “Mi auguro di non ricevere avvisi di garanzia e di non trovarmi dall'alta parte. Non c'è bisogno di ricostruire i rapporti con la Procura che ha giustamente ritenuto di indagare. Ma rispetto a queste vicende Paolo Foti è sicuramente estraneo e nei prossimi giorni chiuderemo in maniera positiva tutti i procedimento. C'è da dire, però, che chi amministra può incorrere in queste situazioni".

La città del futuro. “C'è stata in passato l'idea di città giardino, sbagliata o giusta, ma poi si è amministrato senza più un obiettivo. Creiamo una città a dimensione d'uomo, riportiamo Avellino al centro. Oggi la gente va via anche per lo shopping. La città deve tornare a essere il centro di attrazione non solo della provincia. E dobbiamo migliorare le condizioni di vita quotidiana, su questo voglio impegnarmi al massimo”.