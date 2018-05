Sconti su parcheggi e bus, le idee di Ciampi per le mamme Iniziativa del candidato sindaco dei Cinque Stelle in vista della festa della mamma

Sconti del 50% sui parcheggi e trasporti pubblici gratuiti per le mamme con bimbi fino a cinque anni, spazi attrezzati nei giardini e nei parchi comunali riservati alle madri avellinesi. Sono soltanto alcune delle proposte del candidato sindaco di Avellino del Movimento Cinque Stelle, Vincenzo Ciampi, e della lista che lo sostiene. “Il nostro programma – dice Ciampi – è molto incentrato sulle famiglie e sulle politiche sociali. Il nucleo familiare è l'ambito educativo più importante, insieme alla scuola, e per questo motivo va sostenuto da un'amministrazione comunale condivisa e trasparente”. Le proposte ed i progetti del Movimento Cinque Stelle saranno resi noti domenica 13 maggio, in occasione della Festa della Mamma. Ciampi, i parlamentari ed i candidati incontreranno le famiglie avellinesi a Rione Valle, in Piazza Morosini, nei pressi dei campetti polivalenti. L'incontro con la cittadinanza è in programma alle 12. Ma il “Vivi la Mamma”, l'iniziativa organizzata da tutta la squadra pentastellata, avrà inizio già alle 10 ed andrà avanti fino alle 13, riprendendo nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. Sono infatti in programma tornei di minibasket, minitennis, minicalcio, scherma, arti marziali, giochi da tavolo e letture di poesie.

Intanto il candidato sindaco Ciampi è intervenuto anche sul tema dello sviluppo. “Abbiamo idee e proposte per lo sviluppo del capoluogo irpino ma non siamo chiusi su noi stessi e siamo quindi disposti ad un confronto continuo sull'argomento – prosegue Ciampi -. E' l'innovazione un concetto, su cui ci muoviamo da tempo e che sarà la nostra cartina di tornasole per rendere Avellino una città appetibile per gli investitori. Nel nostro programma ci sono diversi punti che potrebbero vederci lavorare in sinergia con Confindustria. Pensiamo ad un incubatore d'impresa che può nascere nel nucleo industriale o in un'altra zona di Avellino, dove poter formare nuovi imprenditori pronti a creare nuove imprese, moderne ed al passo con i tempi, imprese libere nel rispetto dell'ambiente”.