Cipriano è il primo candidato sindaco, parte la sfida al voto Consegnata la documentazione in Municipio. Pizza recupera Festa. Ciampi (m5S) attacca tutti

di Pierluigi Melillo

C'è un primo candidato alla carica di sindaco ad Avellino che ha battuto tutti sul tempo. Ora è ufficiale: l'ex presidente del Teatro Luca Cipriano conferma la sua sfida elettorale. E' lui il candidato sindaco della lista civica “Mai più” in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno. Cipriano si è recato a Palazzo di Città per la consegna della lista, composta da 32 candidati al Consiglio Comunale, e di tutta la documentazione allegata. Nei giorni scorsi Cipriano aveva lanciato la proposta di un patto per la città, presentando undici idee per l'Avellino del futuro.

Festa con Pizza. Ora si attendono le mosse degli altri schieramenti. A cominciare dal centro sinistra che ha reclutato anche l'ex vicesindaco Gianluca Festa, convinto a non scendere in campo da solo perché avrebbe spaccato il Partito democratico. Anche lui sosterrà il candidato sindaco Nello Pizza, che si è detto soddisfatto per l'esito della tormentata vicenda. “Fa piacere che sia finita così – spiega Pizza – è stato un caso gestito direttamente dal Pd e posso solo dire che si aggiunge un tassello importante per la coalizione e spero che sia determinante”. Pizza è sostenuto da uno schieramento molto ampio. Ma c'è già chi teme un Foti bis. Lui, il candidato sindaco la prende con ironia: “Al peggio non c'è mai fine...Scherzi a parte, la pluralità è sempre un fatto positivo. Non sarò certo una vittima sacrificale ma mi sacrificherò per rendere un servizio alla mia città”.

M5S contro il centro sinistra. Ma va all'attacco del centrosinistra il candidato sindaco del M5s, Vincenzo Ciampi che accusa: “Dai miei avversari sento dire, a più riprese, questa frase: amo la mia città, amo Avellino. E' una vera e propria fandonia, perché il centro-sinistra ha letteramente consegnato il nostro capoluogo ad un salernitano e ad un beneventano. Saranno De Luca e Del Basso de Caro, per meri interessi di potere, per la loro esclusiva sete di potere, i veri padroni di Avellino, con l'avallo e la colpevole complicità di un nuscano e di un montefalcionese. De Luca si sta preparando alla campagna elettorale delle Regionali, è sotto gli occhi di tutti, e sta mirando alla conquista della città. Sono certo, però, che gli avellinesi apriranno gli occhi, perché siamo tutti stanchi di farci governare dai soliti pochi, dal solito club ristretto che pensa soltanto ai lori interessi e a quelli dei clienti”.