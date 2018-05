Otto candidati a sindaco, 19 liste in campo: parte la sfida Sette liste per Pizza, quattro per Morano. Fdi va con Preziosi. C'è anche Casapound in campo

Otto candidati a sindaco, 19 liste in campo: un esercito di aspiranti alla poltrona di consigliere comunale. Il dopo Foti inizia da oggi ad Avellino e può partire la campagna elettorale per convincere i cittadini. Il centro sinistra ritrova l'unità come annunciato nel segno di De Mita e Mancino, mentre il centro destra perde per strada Fratelli d'Italia. Il record di liste è del candidato sindaco Nello Pizza per il centro sinistra con 7 compagini dalla sua parte con la lista ufficiale del Pd in cui figurano molti uscenti ma anche con la squadra di Gianluca Festa con “Davvero”, mentre Sabino Morano è come previsto l'uomo del centro destra con cinque liste a sostegno. Nessuna intesa alla fine con Fratelli d'Italia che ha consumato lo strappo e sostiene il candidato sindaco Dino Preziosi, leader uscente dell'opposizione, sconfitto al ballottaggio da Foti, che ripresenta la lista “La svolta comincia da te” con molti giovani e professionisti. A sinistra la candidatura di Nadia Arace, consigliera comunale uscente, sostenuta dalla lista “Si può”. In campo i Cinque stelle con Vincenzo Ciampi, mentre la civica “Mai più” candida l'ex presidente del Teatro Luca Cipriano, il primo a presentare la lista nel pomeriggio di ieri.

Sempre con una civica Massimo Passaro che rappresenta la lista “Cittadini in movimento”. In extremis anche la candidatura a sindaco di Giuliano Bello con la lista di Casapound. Alla luce della evidente frammentazione del quadro politico si può azzardare che il sindaco di Avellino possa essere eletto al ballottaggio, anche se la grande alleanza di centro sinistra spera in un successo al primo turno il prossimo 10 giugno. Già iniziata la campagna elettorale. Nel pomeriggio di oggi Luca Cipriano incontra la città con i candidati della lista nei pressi della Chiesa del Rosario per raccogliere le proposte dei cittadini, mentre in mattinata Vincenzo Ciampi dei Cinque Stelle ha dato vita al primo incontro ufficiale dopo aver risolto i problemi relativi alla presentazione della lista.

pi.mel.