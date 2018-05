Passaro candidato sindaco: "Ecco i cittadini in movimento" L'avvocato avellinese ha presentato la squadra che lo sostiene nella battaglia elettorale in città

Massimo Passaro, avvocato, è candidato sindaco con la civica "Cittadini in movimento". Lui chiarisce: non siamo di centro destra. Ecco di seguito i profili dei candidati della lista.

IANDOLI RAFFAELE: nato ad Avellino, dirigente medico presso U.O. dermo -chirurgia e dermatologia presso l’ospedale Moscati di Avellino. Laureato in medicina a Perugia e specializzato in Dermatologia e Venereologia presso la Federico II di Napoli, ed in dermatologia tropicale presso il Sacro Cuore di Roma;

CARUSO PELLEGRINO (detto Rino): nato a Napoli, dottore di ricerca in Filologia Classica presso l’Università degli studi di Salerno, e docente di materie letterarie di latino e greco presso il Convitto Nazionale “P. Colletta”. Appassionato divulgatore di Cultura e collaboratore di molteplici testate giornalistiche locali e nazionali;

DI LAURO PIERO: nato ad Avellino, Avvocato specializzato in diritto Civile e Commerciale. Il suo intervento legale di pignoramento immobiliare ha indotto il Comune di Avellino con il sostegno della Cassa Depositi e Prestiti all’acquisto della Dogana;

ARGENZIANO MARIA ROSARIA (detta Mara): nata a Monteforte Irpino. Avvocato Civilista esperta di Diritto della Esecuzione immobiliare e dei diritti della Persona. Anima dinamica e passionale de “ I Cittadini in Movimento”;

DE RISI LOREDANA: nata Atripalda (Av), Avvocato penalista, difensore a tutela della persona. Attualmente è impegnata nella difesa dei pazienti nella vicenda AIAS.

PASCUCCI RAOUL: nato ad Avellino, discendente di una famiglia di orafi, da sempre legato al Centro Storico. Voce e collegamento dell’associazione con i commercianti della città;

DEL MASTRO ANTONIO: nato ad Avellino. Avvocato Civilista, sensibile ai diritti degli emarginati;

CARBONE COSTANTINA (detta Tina): nata ad Avellino. Agente in Attività Finanziaria;

DAMIANO MARIA ASSUNTA: nata Bentivoglio (Bo). Dottore Commercialista specializzata in diritto fallimentare e consulente d’azienda. Esperta in politiche di Bilancio e Revisore dei Conti;

PETRONE CARLO: nato ad Avellino. Responsabile anti-ifortunistica aziendale e soccorritore nonché operaio specializzato gruista. Appassionato difensore della vivibilità di quartiere;

SAPONIERO STEFANO: nato a Salerno. Sales Account Manager.

ESPOSITO GIOVANNI: nato ad Avellino, difensore e garante dei diritti dei Diversamente Abili e della fasce deboli;

VECCHIONE VALENTINA: nata a Carpi. Educatrice e responsabile funzionale delle aree dei diritti dei minori diversamente abili e sensibile alla problematiche educative adolescenziali;

GARGANO PASQUALE: nato ad Avellino. Ingegnere Civile ed Ambientale. Consulente presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Avellino. Funzionario dei Servizi Integrato dello Smaltimento dei rifiuti presso molteplici Aziende in Area Nord –Est;

VANACORE BORGHINA: nata a Capri. Biologa e funzionario ARPAC;

GUARINO MAURO: nato a Zurigo. Hair Stylist. Voce dei commercianti delle Aree periferiche;

ERSILIA GARGIULI: nata ad Avellino. Laureata in Economia e Commercio. Funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Componente e costituente de “I CITTADINI IN MOVIMENTO”;

VIETRI STEFANO: nato ad Avellino. Commerciate Storico di Avellino ed occhio vigile sulle disfunzioni cittadine nonché responsabile dei commercianti del Centro Città;

RUGGIERO PASQUALE: nato ad Avellino. Commerciante ed ideatore della innovativa Start Up “Costru Io Amo”. Attivo promotore di buone pratiche nella gestione della viabilità urbana.

DENTICE DAVIDE: nato ad Atripalda. Studente ed anima giovane dell’associazione;

MANGANIELLO MARTINO: nato ad Avellino Studente e perno focale dei giovani avellinesi;

DELLA CERRA VITTORIO: nato a Forino. Professionista dell’ingegneria elettrica. Attivista del malcontento degli addetti al controllo delle aree di sosta in città. Megafono dei diritti violati nell’ambito della politica locale;

ANNA CAPRIOLO: nata a Avellino. Consulente, Promotrice di Eventi e Public relations per diverse aziende multinazionali;

GAETA GIOVANNI (detto Gianni): nato ad Avellino. Iscritto della prima ora de “I Cittadini in Movimento”. Esperto di Formazione Professionale.

MIELE MARIA PINA ELISABETTA (detta Pina): nata Frauenfeld (Svizzera), Commerciante e rappresentante delle istanze dell’area della ex VI circoscrizione;

DE LUCA ILDA PIA (detta Ilda): nata ad Avellino. Studentessa e volto giovane de “ I Cittadini in Movimento”. Rappresentante delle istanze degli Studenti Avellinesi.

IANNACCONE GENNARO: nato ad Avellino. Imprenditore e responsabile della sicurezza di pubblici eventi;

FUSCO SILVIO: nato a Monteforte Irpino. Imprenditore e produttore di agenti chimici per la lavorazione delle Pelli. Attento conoscitore delle esigenze delle Aree Industriali;

PASSARO GIOVAMBATTISTA (detto Gianni): nato a Mercogliano. Specialista nell’arredo di ambienti interni ed esterni;

DE VIZIA CARMINE: nato Aarau (Svizzera). Ragioniere e da sempre Difensore dei diritti dei Diversamente Abili;

CORETTA GIOVANNI MIRKO: nato ad Atripalda. Studente ed attivista dell’associazione ben inserito nel contesto sociale di riferimento;

TARANTINO ALMA: nata a Taranto. Stilista, creativa ed esperta di Moda realizza con professionalità e gusto prodotti manifatturieri per molteplici aziende locali e nazionali.