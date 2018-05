Al Corso il gazebo di Cipriano: "Avellino cerca la svolta" Il confronto al Corso Vittorio Emanuele

Successo per il gazebo di “Mai Più”. La squadra di Luca Cipriano, questa mattina ha incontrato, al Corso Vittorio Emanuele, i cittadini per spiegare il programma elettorale, che vedrà la compagine impegnata in questa campagna elettorale. L'incontro pubblico, il primo di una serie di appuntamenti che si terranno sul territorio, ha visto la partecipazione di tanti sostenitori, che hanno manifestato gradimento al progetto di Cipriano, evidenziando le loro istanze.

«La presenza di tante persone oggi - ha detto Luca Cipriano - è la conferma che c’è voglia di cambiamento. Gli avellinesi stanno capendo che l’alleanza multisecolare può mettere la pietra tombale del PD sul futuro della città e sono pronti ad una svolta».

Intanto domani la squadra di “Mai Più” si presenterà alla stampa. È in programma, per lunedì 14 maggio, alle 18.00, in piazza Libertà n° 11 (Palazzo Testa), l’inaugurazione del Comitato elettorale del candidato sindaco, Luca Cipriano. Saranno presenti tutti i candidati alla carica di consigliere comunale che interverranno per presentare il programma.