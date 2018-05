Centro storico, la nuova idea di Cipriano Il candidato sindaco di "Mai più" propone fitti agevolati per le giovani coppie

Dopo la presentazione ufficiale delle donne e degli uomini che compongono la lista Mai Più nella sede elettorale di piazza Libertà, la campagna elettorale, impostata dal candidato sindaco Luca Cipriano, entra nel vivo e riparte dal Centro storico di Avellino, uno dei luoghi più bistrattati della città, con due proposte concrete inserite nel programma.

ACCESSIBILITA' UNIVERSALE

Estendiamo a tutta la città il bel progetto ideato da alcune associazioni per il centro storico. Facciamo del concetto dell'accessibilità universale un principio cardine dell'attuale amministrazione, favorendo ogni intervento utile ad abbattere le barriere architettoniche, realizzare percorsi e mappature per i diversamente abili, favorire il contatto e la conoscenza di siti storici, archeologici e sportivi.

AFFITTI AGEVOLATI

Ripopoliamo il centro storico di giovani coppie. Con il Bonus Casa, il Comune di Avellino introduce, per la prima volta, una misura a sostegno di chi decide di metter su famiglia e di andare ad abitare in quella parte di città dove, al momento, insiste il maggior numero di appartamenti sfitti. Obiettivo del progetto è portare 100 nuove famiglie a vivere nel centro storico per almeno 4 anni, offrendo loro, tramite un bando pubblico, un contributo mensile di 200 euro. I fondi necessari ci sono già: basta, ad esempio, iniziare a tagliare alcuni contributi inutili.