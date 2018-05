L'ultima idea di Cipriano: Avellino smart city Per il candidato sindaco della civica "Mai Più" solo così Avellino può avere un futuro

Una città intelligente, digitale, inclusiva, in poche parole “smart” e in linea con gli standard delle altre città europee. E' l'ultima idea lanciata dal candidato sindaco della civica "Mai Più", Luca Cipriano secondo il quale la sfida del digitale "è una condizione imprescindibile per immaginare un futuro concreto per Avellino". Ecco nel dettaglio le due proposte di Cipriano.

Avellino digitale. Proiettiamo Avellino nel terzo millennio ed adeguiamo i servizi agli standard europei, a cominciare dalla comunicazione tra cittadini e Amministrazione, che dovrà essere sempre più digitale. Attraverso la creazione di un'applicazione mobile, si agevolerà la fruizione dei servizi pubblici e, soprattutto, si attiverà un filo diretto con l'Amministrazione. In questo modo, i cittadini potranno presentare istanze, segnalare disservizi, richiedere interventi tecnici e ricevere risposte, evitando file ed attese agli sportelli del Comune. Viceversa, anche l'Amministrazione potrà interagire, in tempo reale, con i cittadini, inviando aggiornamenti su servizi, eventi e notizie utili.

Avellino smar city. Rendere Avellino una città intelligente, sostenibile ed inclusiva per soddisfare le esigenze dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. Con l'impiego diffuso e innovativo delle tecnologie della comunicazione, facciamo finalmente un passo avanti. L'idea è quella di partire dalle infrastrutture, in particolare, dal cablaggio di tutti gli edifici pubblici. S'intende portare, inoltre, una rete Wi-Fi pubblica e gratuita nelle strade e nelle piazze di Avellino, dotando di questo servizio non solo il Corso ed il centro città, ma specialmente i luoghi di aggregazione delle periferie.