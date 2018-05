Strappo alla presentazione della lista Pd, Petitto abbandona Nuova rottura alla presenza del candidato Pizza. Ciampi: processo Isochimica ad Avellino

La tregua nel Pd è durata davvero poco. E lo scontro riesplode persino in campagna elettorale. La conferma è arrivata durante la presentazione ufficiale della lista di partito al circolo della stampa con il candidato sindaco Nello Pizza. Erano presenti tra gli altri la segretaria regionale del Pd Assunta Tartaglione e il figlio del presidente della giunta regionale della Campania, il deputato Piero De Luca. Presenze evidentemente ingombranti per il presidente uscente del consiglio comunale di Avellino Livio Petitto, candidato in lista, che ha preferito lasciare la sala, contestando anche l'intervento del segretario provinciale Di Guglielmo. “Mi hanno detto – ha chiarito Petitto - che introduceva i lavori il segretario Di Guglielmo non lo riconosco, dispiace per Nello. E' una caduta di stile. Anche queste presenze extraprovinciali si potevano evitare. Spero in futuro di parlare non agli addetti ai lavori come stasera ma ai cittadini”.

Ciampi sull'Isochimica. “Con me sindaco strutture comunali a disposizione del ministero della Giustizia per riportare il processo Isochimica ad Avellino”. E' l'impegno ufficiale che Vincenzo Ciampi, candidato alla carica di primo cittadino del capoluogo irpino per il Movimento Cinque Stelle, prende dopo un recente incontro con gli operai dell'ex opificio di Rione Ferrovia. Incontro al quale hanno preso parte anche i parlamentari irpini Generoso Maraia, Carlo Sibilia e Ugo Grassi.

Preziosi per i giovani. “Troppi dei nostri numerosi giovani talenti continuano a lasciare la nostra città perché non vedono alcuna strada per il futuro”, ha sottolineato Dino Preziosi, candidato sindaco della civica “La svolta inizia da te” e di Fratelli d'Italia. “Ma i giovani – ha aggiunto Preziosi - non sono solo il futuro, sono i cittadini del presente ed è responsabilità di chi governa attuare ogni iniziativa possibile per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro”. “Ritengo – ha aggiunto Preziosi - che sia necessario attuare iniziative mirate, alcune delle quali rientrano nella più ampia visione di smart city laddove l’inclusione è uno degli elementi su cui concentrare l’attenzione per migliorare la qualità della vita”.

Cipriano lancia De Conciliis. “Ettore De Conciliis direttore di Villa Amendola. Per seguire il progetto del museo civico”, è l'idea di Luca Cipriano, che chiama uno degli artisti irpini più famosi in Italia e all’estero. A lui sarà affidata la direzione del Polo Museale, che il candidato a sindaco della lista Mai Più, punta a far entrare nel circuito delle grandi mostre internazionali organizzando mostre d'arte in grado di attirare flussi turistici. Ad oggi, infatti, il museo di Villa Amendola, conta poche centinaia di visitatori l’anno, soprattutto scolaresche. “Poca cosa – osserva Cipriano - affinché il progetto del rinato museo civico possa davvero decollare”.

La soddisfazione del maestro. Ettore De Conciliis si è detto “molto grato che si sia pensato al mio nome per la direzione di Villa Amendola, un museo noto alla città, anche se non abbastanza frequentato. L’obiettivo – ha aggiunto - è quello di muovere un interesse attraverso manifestazioni artistiche, così da consentire alla gente di riappropriarsi di questo polo museale. E per farlo va realizzato un progetto che crei il senso della necessità attraverso iniziative di spessore”.

