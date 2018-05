Industria felix, premiata l'eccellenza dell'agricoltura irpina Il riconoscimento all'Agricola De Maio di Forino premiata per gestione, addetti e fatturato

Premio Industria felix: l’Agricola De Maio tra le migliori della Campania. Conferita un’alta onorificenza di bilancio per il settore under 40. Un riconoscimento riservato alle eccellenze imprenditoriali e volto ad esaltare la capacità competitiva delle imprese attraverso le migliori performance gestionali dell’anno. Un premio che per la prima volta vede protagonista la Campania, per la quale si registra una ripresa economica sostenuta. Quasi 7mila i bilanci analizzati per l’anno 2016. Quarantadue le imprese premiate. Sul podio anche l’azienda agricola di Forino, guidata dal giovane imprenditore Vincenzo De Maio.

Gestione operativa, fatturato, ricavi, risultati economici e numero di addetti rispetto all’anno precedente: sono questi i dati oggettivi presi in esame dal comitato scientifico, presieduto da Cesare Pozzi, docente di economia dell’impresa alla Luiss di Roma. Cifre che hanno identificato l’azienda irpina tra le eccellenze industriali della nostra regione. Il segreto del successo? «Soprattutto la passione per il proprio lavoro e la capacità imprenditoriale di vedere le cose sempre in una prospettiva diversa rispetto agli altri», ci spiega Vincenzo De Maio, che, da anni, gestisce l’impresa di famiglia, ereditando l’abnegazione e l’esperienza del papà Saverio. «C’è inoltre un valore aggiunto - precisa l’imprenditore forinese -. I miei collaboratori sono un elemento fondamentale dell’azienda, nella quale, se è vero che c’è qualcuno che prende delle decisioni, poi però ci sono coloro che sapientemente le mettono in pratica». Infine esorta i giovani meridionali a non avere paura di rischiare e di investire nel proprio paese: «Non si deve temere di partire dal basso, perché, anche da lì, si possono raggiungere livelli eccezionali, soprattutto se si analizzano bene le esigenze e le peculiarità del proprio territorio».

Da 25 anni presente sul mercato, l’Agricola De Maio è specializzata nella coltivazione e nella commercializzazione di nocciole, noci, castagne e ciliegie. Azienda nota per l’ottima qualità dei suoi prodotti e per il rispetto dell’integrità del territorio di Forino in cui è nata e si è evoluta.

Per il premio conferito, l’impresa irpina ha ricevuto l’attestazione di stima di Confindustria di Avellino e il messaggio del presidente nazionale Vincenzo Boccia. Queste aziende «sono espressione di un Made in Italy che ha grandi potenzialità e tanta energia, che non si arrende e che rilancia - sottolinea la massima carica di Confindustria -. Sono storie imprenditoriali che meritano di essere raccontate, per trasmettere un messaggio positivo e stimolare una sana competizione verso l’alto, ma anche per promuovere un maggiore riconoscimento di quel ruolo sociale delle imprese che è sempre più necessario, e che ha bisogno di un contesto favorevole in cui svilupparsi, per mettere queste stesse imprese in condizioni di creare sempre più benessere, integrazione, crescita, sviluppo e occupazione». Il presidente Boccia conclude con un appello: «Alle istituzioni e all’opinione pubblica va dunque la nostra richiesta di ascoltare, con sempre maggiore attenzione, la voce di queste imprese. A voi, che queste imprese rappresentate, i migliori auguri di buon lavoro, e ai vincitori le nostre più sentite congratulazioni».

Un ambito riconoscimento non solo per la Campania. L’inchiesta, svolta da Industria felix e Cerved, ha individuato anche trentasette eccellenze industriali nel Lazio. Regione però che stenta a riprendersi dalla crisi, con una presenza di società a rischio tra le più alte d’Italia.

Il premio Industria felix è stato fondato dal giornalista Michele Montemurro e organizzato dall’associazione culturale Industria felix, in collaborazione con Cerved Group Spa e con i patrocini dell’università Luiss Guido Carli e di Ansa.