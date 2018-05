Ferrovia, giovani e welfare: è scontro tra i candidati sindaco Pizza rilancia la sfida sul treno. Cipriano pensa ai giovani e Preziosi attacca sul sociale

La sfida per la città del futuro si gioca sulla ferrovia. Ne è convinto il candidato sindaco del centro sinistra Nello Pizza che dice: "Scommettiamo sull’elettrificazione della linea Benevento – Avellino – Salerno: è attraverso questa infrastruttura che sarà possibile davvero dare nuova linfa alla stazione di Avellino, riconnettere la città e l’Irpinia in una rete su ferro degna di questo nome ed immaginare un nuovo processo di sviluppo per Borgo Ferrovia, a cui va senza dubbio garantito un orizzonte più roseo. Da sindaco sarà una delle prime questioni a cui mi dedicherò attraverso un’interlocuzione diretta con la Regione Campania per la definizione del finanziamento necessario e per la definizione di un piano complessivo di rilancio del trasporto ferroviario». Pizza sarà domani con il governatore De Luca e la presidente del consiglio regionale D'Amelio all'inaugurazione del treno storico Avellino – Rocchetta Sant’Antonio.

Cipriano in campo per i giovani. Il candidato sindaco della civica "Mai Più" Luca Cipriano rilancia le politiche per i giovani. E annuncia misure contro bullismo, violenza, alcolismo e droga che – nota Cipriano - rappresentano tematiche emergenti nella vita dei nostri giovani".

Tra le proposte di Cipriano l'istituzione della figura di un animatore di strada, investimenti nella formazione post laurea (la presenza del Cnr e della Scuola Enologica rappresentano una risorsa in tal senso) e una scuola di formazione professionale per i giovani laureati irpini per l’abilitazione alle professioni e la preparazione ai vari concorsi pubblici e privati post laurea e per il superamento dei test di accesso alle varie facoltà universitarie.

Lo Zialidiasocialclub invita i candidati. Domenica 27 maggio alle ore 18 presso il Circolo della Stampa di Avellino lo ZiaLidiaSocialClub invita tutti i candidati alla carica di sindaco a confrontarsi sul tema delle politiche culturali. La storica associazione ha fatto del dibattito sempre il suo tratto distintivo e, stavolta, lo allarga a tutta la cittadinanza per confrontarsi sul tema caro della cultura direttamente con chi per i prossimi cinque anni gestirà la città.Dopo il confronto seguirà la proiezione di Frantz di François Ozon presentato in concorso alla 73esima edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia dove la protagonista Paula Beer ha vinto il premio Marcello Mastroianni come migliore attrice emergente.

La polemica di Fdi. E' al vetriolo la nota firmata da Alessia Castiglione, esponente di Fratelli d’Italia e candidata capolista per il partito della Meloni alle prossime comunali e dal portavoce provinciale Paolo Piciocchi.“E' imbarazzante ed offensivo per tutti gli elettori la strategia che si prospetta, anzi è già argutamente implementata da parte del centro sinistra, di “suggerire” all’intera coalizione un voto disgiunto sul candidato sindaco Morano. Per questo, Fratelli d’Italia, come già fatto di recente al tavolo di concertazione del Centro Destra per l’eventuale convergenza su un unico candidato sindaco, intende mantenersi fuori da tali logiche e difendere l’identità della popolazione avellinese, ribadendo la propria scelta di coerenza: convergere sulla figura del candidato sindaco Dino Preziosi, sostenere il Progetto Civico che vede nel programma dell’avv. Preziosi piena concretizzazione dei principi di sostegno sociale e fattivo intervento sullo stato di umiliazione della cittadinanza e di deficienza funzionale della struttura operativa del governo poco illuminato che ha guidato fino ad oggi e per troppo tempo la nostra città".

Preziosi sul welfare. Sono coesione, inclusione e formazione gli elementi su cui il candidato a sindaco di "La svolta inizia da te", Dino Preziosi, fonda le politiche sociali che intende attuare sulla base della convinzione che queste «non sono un costo, ma un investimento e che non possono essere quelle più subordinate a logiche di bilancio, perché la loro azione tocca bisogni e diritti fondamentali».