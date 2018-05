"Mai più periferie abbandonate", il blitz di Cipriano a Valle Il candidato sindaco incontra i cittadini dei quartieri: qui abbandono e degrado

Da criticità urbane, fatte di marginalità, degrado e conflitti, oggi le periferie possono essere guardate con occhi diversi. Come spazi di una nuova centralità, in uno scenario di trasformazione complessiva. Qui l’Urbanistica può fare tanto, immaginando nuove funzioni che riconnettano questi quartieri al cuore di Avellino, preservando i valori paesaggistici periurbani con la formazione di nuovi arcipelaghi sociali. Questo porterà ad avere una città più coesa, dove la dignità e la qualità abitativa saranno il risultato di questa nuova visione. Questa mattina il candidato a sindaco di Avellino Luca Cipriano si è recato in via Luigi Imbimbo, strada che costeggia la Chiesa della Santissima Trinità e la Mensa dei poveri intitolata a Don Tonino Bello, di rione Valle per discutere e denunciare le condizioni di assoluto degrado e disagio in cui versa un quartiere che dista poche centinaia di metri dal centro della città. «A rione Valle ci sono case distrutte e abbandonate, con l’amianto su tetti che si sgretolano, erba altissima infestata da animali. Insomma ci troviamo di fronte ad una condizione igienico sanitaria ai minimi termini. Sono venuto qui per manifestare la mia vicinanza a queste persone dicendo loro di smetterla di farsi prendere in giro dai soliti noti che promettono le stesse cose ogni 5 anni e poi lasciano che questo rione si trasformi in una giungla – spiega Cipriano - Questa gente non sono voti, sono persone e meritano dignità e rispetto. A loro non ho promesso nulla se non un minimo di decoro e di decenza persa. Mi vergogno per tutti i candidati nelle liste di Nello Pizza che ad ogni tornata elettorale vengono qui per fare razzia di voti sfruttando il malessere di questa gente». Dopo l’incontro di questa mattina in via Luigi Imbimbo, il candidato a sindaco di Avellino lancia le sue proposte per migliorare la qualità della vita dei quartieri lontani dal centro della città.