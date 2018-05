Salvini, comizio ad Avellino in vista del voto del 10 giugno Il leader della Lega sarà nel capoluogo irpino lunedì. I Cinque Stelle all'attacco di Pizza

Il centro destra cala gli assi in vista del voto del 10 giugno. Ad Avellino arriva Matteo Salvini per sostenere la battaglia elettorale di Sabino Morano, il 37enne avvocato che la coalizione ha messo in campo contro la corazzata del centro sinistra. Il leader della Lega terrà un comizio in piazza ad Avellino: l'appuntamento è per lunedì pomeriggio alle 18 nei pressi dell'attuale piazzetta Agnes, ex via Verdi. “C'è la sensazione che arriveremo al ballottaggio”, dice uno dei militanti di destra pronto ad aderire al progetto di Salvini. Ci sarebbero nomi eccellenti che passerebbero dalla parte della Lega, tra gli altri Francesco D'Ercole e Pasquale Viespoli, due protagonisti della stagione del centro destra delusi dalla strategia messa in campo da Fratelli d'Italia.

M5S contro Pizza. “A noi Pizza sembra un marziano. E’ mai possibile che non sappia chi sono le persone candidate con lui in lista? E’ assurdo, signor Pizza ritorni sulla terra per favore. Quando sono state fatte le liste, lei dov’era? Ogni giorno ne scopriamo una nuova, con tanto di indagati e impresentabili nella sua squadra. Domani cosa ci attende? E, soprattutto, quali altre brutte sorprese ci riserverà se dovesse essere eletto, per sciagura degli avellinesi, sindaco di Avellino?. A questo punto, c’è una sola cosa da fare. Pizza rispetti la sua stessa parola: cacci fuori gli indagati, altrimenti è complice. Il silenzio degli indecenti fa troppo rumore”. Ad affermarlo è Vincenzo Ciampi, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle per il capoluogo irpino. “Pizza&Co, ad ogni modo, per noi ormai appartengono al passato. Non possiamo e vogliamo più perdere tempo con questo logoro sistema di potere che sta crollando. Ogni giorno incontriamo persone, stiamo in giro: gli avellinesi sono stanchi di questo centro-sinistra che ha malgovernato il capoluogo e sono stanchi delle promesse senza senso, impraticabili e demagogiche del centro-destra o delle compagini civiche. Vogliono il cambiamento vero e noi ci proponiamo per “rivoluzionare” Avellino”. Proprio per ascoltare i cittadini, domani, venerdì 1° giugno, il candidato sindaco Vincenzo Ciampi ed i candidati del Movimento Cinque Stelle di Avellino organizzano un “Tour nei quartieri” con mezzi eco-sostenibili. A bordo di bici elettriche e bici normali, saranno raggiunti i vari rioni del capoluogo irpino ed i vari info-point che la squadra del candidato sindaco ha allestito sul posto. Info-point che continueranno ad essere aperti anche quando Ciampi diventerà sindaco di Avellino, perché saranno dei presidi attivi sul territorio utili ad essere vicini alle esigenze di tutti i cittadini e per coinvolgerli nella gestione della res-publica”.

