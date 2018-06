Alemanno lancia Morano, venerdì comizio di Di Maio in città Sull'edilizia scolastica botta e risposta tra Pizza del centrosinistra e il candidato M5S

Sprint finale verso il voto di domenica ad Avellino. E scendono in campo i big al fianco dei candidati sindaco. Questa mattina Gianni Alemanno ex sindaco di roma ha rilanciato la sfida di Sabino Morano. “E' una scelta di cambiamento contro il vecchio sistema rappresentato da De Mita e Mancino”. Venerdì per i Cinque Stelle è atteso l'arrivo del neo vice premier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che terrà un comizio in via Matteotti. Nel pomeriggio il candidato sindaco Ciampi ha presentato l’assessore alle partecipate, la giornalista Fiorina Capozzi.

Edilizia scolastica, botta e risposta Pizza-Ciampi. Dice il candidato sindaco Cinque Stelle: “É vero che la gestione degli edifici destinati alle istituzioni di istruzione superiore spetta alla Provincia ma credo che si possa realizzare un accordo di rete. E dopo aver fatto uno screening di tutti gli edifici scolastici presenti in Avellino si può pensare di ridistribuirli tra primarie medie e superiori anche creando dei poli verticali. In sinergia tra Comune, Provincia e Ministero dell'Istruzione”. Ciampi non ha dubbi: “Credo sia fondamentale tenere le scuole e le palestre sempre aperte, anche fino a tarda ora. Occorre tenere sempre impegnati i nostri giovani".

La tesi di Pizza. Per il candidato sindaco del centro sinistra “C’è un problema di vulnerabilità fisica per molti edifici scolastici della città di Avellino. Sono molte le scuole concepite un po’ di anni fa e che oggi non rispondono totalmente ai requisiti previsti dalle normative vigenti. In questo momento storico la pubblica amministrazione può garantire la sicurezza monitorando il contesto esistente e controllando gli interventi di adeguamento in itinere. La novità di oggi è la disponibilità di risorse e l’avvio del piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 redatto dalla Regione Campania per 200 milioni di euro”. “È stato pubblicato appena pubblicato sul Burc – aggiunge Pizza - l’avviso pubblico per l’individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Verranno finanziati interventi per l’adeguamento antisismico e la completa agibilità degli edifici, per il piano antincendi e per il completamento di strutture scolastiche non ultimate per carenza di fondi. Il programma stanzia risorse per 200 milioni di euro con istanze che vanno presentate entro il 5 luglio. La nuova amministrazione dovrà fare una corsa per candidare qualche progetto, ma è una opportunità da non perdere”. “Ci sono casi come la Dante Alighieri – conclude Pizza - per la quale la precedente amministrazione ha previsto un progetto di riqualificazione con fondi pubblici già individuati. E’ una strada su cui continuare per colmare un vuoto avvertito in una zona così centrale della città”.

La politica culturale. Pizza domani al Godot Art Bistrot (via Mazas, 13/15), incontrerà le associazioni cittadine e provinciali per discutere di politiche culturali. "Il dialogo con le associazioni presenti sul territorio che si occupano di politiche culturali – assicura il candidato del centro sinistra - è una delle mie priorità. Sono per un approccio non elitario alla cultura ma improntato all'ascolto, e solo chi attivamente fa cultura in città può essere testimonianza viva e diretta di quello che ad Avellino è e dovrà essere cultura", conclude Pizza.