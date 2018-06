Di Maio a via Matteotti, l'assalto finale dei Cinque Stelle Ora è ufficiale: venerdì mattina il vicepremier in città per il comizio di chiusura

di Pierluigi Melillo

Ora è ufficiale: il vicepremier Luigi Di Maio terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale venerdì mattina a via Matteotti. Non una location qualsiasi, ma il luogo che ha fatto la storia della politica irpina e che da qualche tempo i partiti hanno evitato per non fare figuracce. Negli anni le folle oceaniche si sono diradate, nemmeno De Mita e Mancino hanno più provato l'ebbrezza del comizio in piazza, meglio le sale ovattate degli alberghi cittadini. I Cinque Stelle invece lanciano la sfida: “Venerdì 8 Luigi Di Maio sarà con noi ad Avellino”, annuncia il portavoce dei grillini Alfredo Picariello. Già stilato il programma. Sarà quasi uno show sul palco di via Matteotti, che verrà presentato da Angela Tuccia, l'attrice conosciuta sul piccolo schermo per il ruolo di professoressa del programma Rai “L'eredità”. La Digos sta mettendo a punto il piano per l'ordine pubblico e la sicurezza. La kermesse grillina inizierà con i cinque parlamentari eletti in Irpinia il 4 marzo scorso dalle 10.30, il programma sembra simile all'iniziativa che Di Maio tenne ad Avellino in un albergo del centro prima del voto per le politiche. Sul palco tutti i candidati al consiglio comunale guidati da Vincenzo Ciampi, il candidato sindaco che dalle 9.00 presso il Bar Gelosia raccoglierà un dossier da consegnare poi al Ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche sociali. I lavoratori dell'Ipercoop e dell'ex Irisbus avrebbero voluto incontrare il vicepremier ma non sarà possibile. Gli organizzatori hanno rimediato con i dossier che raccoglierà Ciampi ma è necessario prenotarsi scrivendo una mail a m5savellino@gmail.com. Di Maio dovrebbe intervenire intorno alle 11.30. Ma la manifestazione continuerà in serata dalle 21 alle 22 con gli interventi del senatore Nicola Morra e dei parlamentari irpini. Comizio conclusivo con il candidato sindaco Vincenzo Ciampi.