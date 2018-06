Pizza e Morano insieme in auto: "Non è un inciucio" Il candidato del centro destra: mi hanno dato solo un passaggio. Domani la chiusura di Pizza

Che ci fanno Pizza e Morano insieme in auto? Vedendoli nel pomeriggio in città qualcuno avrà malignato: ecco le prime prove tecniche di inciucio, anche in vista di un possibile ballottaggio. A chiarire il mistero è stato il candidato sindaco del centro destra che sui social ha svelato l'arcano: “Ho solo chiesto un passaggio per tornare al comitato elettorale dopo aver fatto un confronto con tutti i candidati”, ha scritto Morano che al ballottaggio spera invece di arrivarci per sfidare proprio Pizza. Anche se bisogna fare i conti con l'incognita M5S.

Pizza chiude domani.E’ in programma per domani, giovedì 7 giugno, con inizio alle ore 19.30, al Corso Vittorio Emanuele II – altezza villa comunale - la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Nello Pizza, candidato sindaco di Avellino. All’iniziativa saranno presenti i candidati delle liste che sostengono la candidatura a sindaco di Pizza. «L’idea - dichiara Nello Pizza - è quella di una festa nel cuore della città, ma anche l’occasione per una riflessione corale con chi ha seguito la mia campagna elettorale e con tutti coloro che sono disponibili ad ascoltare la mia visione di città, il mio approccio all’amministrazione, il mio patrimonio di valori e principi che offro agli elettori. Fuori dagli schemi della tradizionale manifestazione da campagna elettorale, intendo arrivare al cuore dei cittadini, spiegando le motivazioni che mi hanno spinto ad assumere questa responsabilità, prima di candidarmi e, con il voto di domenica, di guidare la comunità avellinese».

Cipriano cala un altro asso. “Un esperto per completare la bonifica dell’ Isochimica e innovare sulle politiche ambientali in città”, annuncia il candidato sindaco della lista “Mai Più” Luca Cipriano, dopo aver incassato il via libera ad entrare in giunta da parte della professoressa universitaria Luisa Bocciero e del vicepresidente di Confindustria Avellino Andrea Giorgio. Ora Cipriano presenta alla città il terzo assessore tecnico. L’appuntamento è per domani pomeriggio, giovedì 7 giugno 2018, alle ore 16:30 presso la sede elettorale di piazza Libertà n°11 (Palazzo Testa).