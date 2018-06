Torre le Nocelle, Antonio Cardillo è il nuovo sindaco La scelta degli elettori

Torre le Nocelle ha il suo nuovo sindaco. Sarà Antonio Cardillo la nuova fascia tricolore del piccolo comune irpino, con 477 voti a fronte delle 431 preferente ottenute dalla coalizione capitanata da Roberto Di Iorio. In percentuale si parla di una vittoria sul filo di lana e di una comunità comunque divisa nella scelta con il 52,53 per cento del sindaco neoeletto a fronte del 47,46 per cento di 47,46 %.