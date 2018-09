Il Pd contro Ciampi: continua a mentire alla città, si dimetta Dura nota di via Tagliamento: "Bugie sul ricorso al Tar, tradite le aspettative della città"

Ormai è scontro totale al comune di Avellino. E non è servita a nulla l'apertura, francamente un pò tardiva, del sindaco Ciampi sulle linee programmatiche. Il Pd va all'attacco in maniera frontale. E con un documento licenziato dalla federazione provinciale del partito accusa pesantemente il primo cittadino. “Per l’ennesima volta dobbiamo assistere ad un Sindaco che, in maniera spudorata, mente alla città e prova a prendere in giro gli avellinesi”, si legge nella nota firmata dai componenrti della segreteria provinciale del Pd. Il riferimento è al ricorso al Tar per ricontare 700 schede elettorali che potrebbero dare la maggioranza al M5S, iniziativa che Ciampi aveva sempre negato.

La bugia sul ricorso al Tar. “Il 19 luglio - proseguono i dem - Ciampi dichiarava pubblicamente che nessun ricorso era stato presentato al Tar sul voto amministrativo mentre oggi scopriamo che il 17 luglio, due giorni prima di quelle dichiarazioni pubbliche, il ricorso era stato presentato e la prima firma era proprio del Sindaco Ciampi. Sembra il replay della brutta faccenda dei 6x3. Ora davanti alla menzogna non c’è complotto che tenga e non c’è altro da dire. Gli avellinesi non meritano questo, non meritano un sindaco che oltre a mentire prova in maniera becera e perseverante ad avvelenare il dibattito pubblico e il confronto politico".

Ma il Pd che fa? "Davanti a scene tanto tristi quanto pericolose per la comunità avellinese noi come Partito Democratico provinciale - si legge nel documento - siamo al fianco dei nostri consiglieri comunali che si trovano a dover svolgere il difficile ruolo di rappresentanza popolare in un contesto nel quale chi dovrebbe governare è convinto di poter fare a meno delle istituzioni democratiche e repubblicane e confonde la democrazia diretta con la restrizione delle libertà e delle garanzie democratiche. A questa deriva noi democratici ci opporremo con fermezza e con concretezza, aprendo un percorso che possa rimettere in connessione la politica con le persone, che possa riportare il confronto ed il dibattito politico alla sua natura, respingendo con forza le violenze e i tentativi antidemocratici".

Confronto con la città. "Inizieremo dunque da subito, come segreteria attraverso i dipartimenti tematici, insieme ai nostri consiglieri comunali e con i circoli cittadini, a confrontarci in maniera seria con la città per rimettere la politica al centro di un processo vero di trasformazione. Riporteremo la politica nelle strade, nei luoghi del lavoro, della cultura e delle sofferenze, ricostruendo un clima vivibile, civile e democratico nel quale le menzogne non potranno in alcun modo celare l’incapacità amministrativa, di governo e politica dimostrata dal Sindaco Ciampi e dall’intero Movimento 5 Stelle".

Dimissioni, ultimo atto. "Chi ha il compito di governare la città - si legge ancora nella nota del Pd irpino - si impegni a farlo, se non ne è capace faccia finalmente un atto di coerenza, di chiarezza e di lealtà nei confronti della città e degli avellinesi: vada a casa” concludono i dirigenti di via Tagliamento.

pi.mel.