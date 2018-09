Avellino, oggi in aula. Sibilia: scopriamo sempre più debiti Dovrebbero essere votate le linee programmatiche. Il Pd ancora senza strategia.

di elleti

Il futuro del governo Ciampi potrebbe decidersi questo pomeriggio, quando in consiglio comunale saranno finalmente votate le linee programmatiche. Ma quel potrebbe è d'obbligo. Il Pd sarebbe intenzionato ad aspettare le Provinciali. Sceglierà la strategia nella riunione di questo pomeriggio. O meglio: dovrebbe scegliere (siamo pieni di condizionali). Il resto dell'opposizione – almeno sulla carta – sembra aver già deciso. La linea dell'intransigenza per Cipriano, Preziosi, Arace e Popolari.

E quella del dialogo: il centrodestra e pezzi del centrosinistra. Poi appunto resta il Partito Democratico, che continua ad avere dubbi, non sull'opposizione all'esecutivo, chiaro, ma sulla strategia: far cadere subito il sindaco o aspettare ancora?

Nel frattempo il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, si professa ottimista. «C'è un clima positivo intorno ai 5Stelle, ce lo dimostrano anche i sondaggi a livello nazionale, spero che tutto questo si riverberi anche sul comune. Stanno facendo di tutto per mandarci a casa, noi abbiamo tutta l'intenzione di andare avanti. Sono molto soddisfatto di questi primi tre mesi di amministrazione Ciampi. Il gruppo – smentendo voci di dissidi interni – è compatto intorno al sindaco. Ci resta una sola preoccupazione, e sono i conti del comune. I debiti sembrano molti di più di quelli dichiarati. Qualcuno dovrà risponderne. Nel frattempo – ha concluso – ribadiamo che non siamo interessati alle Provinciali. E per un motivo chiaro: siamo sempre stati contrari a questo ente. O si abolisce o si riforma in modo radicale. Così com'è serve a poco. Quindi anche per una ragione di coerenza il Movimento si tira fuori».

In sintesi: soddisfazione per l'operato Ciampi, gruppo unito, debiti in crescita e nessun interesse per le Provinciali.

Il sottosegretario ha anche ricordato le linee guida del programma di Ciampi, in particolare le priorità. Richiamando un tema centrale nella discussione di questi mesi: la volontà popolare che è stata espressa alle urne dagli avellinesi e che il consiglio tradisce se non consente al sindaco di governare.

Insomma il dibattito è fermo al punto zero. L'unica novità è la parziale adesione di alcuni consiglieri di opposizione, che consegnerebbe al primo cittadino una minoranza meno “schiacciante”, ma comunque insufficiente per garantire una tranquilla gestione del governo.

Appuntamento a questo pomeriggio. Tutto potrebbe cambiare. O forse niente. Vedremo.