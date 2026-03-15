Entella-Avellino 1-2: tabellino e voti dei lupi, seconda vittoria di fila e +5 Russo al 22', Cancellotti al 26': prova di qualità e decisione, +5 sulla zona playout

L'Avellino passa a Chiavari, batte la Virtus Entella con lo stop e la conclusione di Russo al 22' e con il colpo di testa di Cancellotti per il raddoppio al 26'. Vittoria preziosa per i lupi, il secondo successo consecutivo e continuità nel cammino salvezza per la squadra di Ballardini che rischia solo nel finale, quando al 93', a un minuto dal termine, i padroni di casa hanno accorciato le distanze con Tiritiello. Irpini a +5 sulla zona playout e mercoledì (ore 20) sarà sfida contro il Sudtirol al "Partenio-Lombardi". In basso il tabellino e voti dei lupi dopo l'ottima prova al "Sannazzari".

Il tabellino

Serie B

Trentesima Giornata

Virtus Entella-Avellino 1-2

Marcatori: 22' pt Russo (A), 26' pt Cancellotti (A), 48' st Tiritiello (E)

V. Entella (3-5-2): Colombi; Parodi (10' st Parodi), Tiritiello, Alborghetti; Bariti (22' st Tirelli), Karic (10' st Franzoni), Squizzato, Benedetti (34' st Dalla Vecchia), Di Mario; Debenedetti (22' st Guiu), Cuppone. All. Chiappella. A disp. Rinaldini, Siaulys, Nichetti, Stabile, Pilati, Turicchia, Boccadamo

Avellino (4-3-1-2): Daffara 6; Cancellotti 8, Simic 6,5, Izzo 7, Sala 6 (34' st Milani sv); Besaggio 7 (13' st Kumi 6), Palmiero 6,5 (1' st Le Borgne 6), Sounas 7; Palumbo 7; Russo 8 (26' st Insigne 6), Tutino 6 (13' st Biasci 6). All. Ballardini 8. A disp. Iannarilli, Sassi, Missori, Sgarbi, Armellino, Enrici, Fontanarosa

Arbitro: Perri

Ammoniti: Sala (A), Parodi (E)

Assistenti: Galimberti e Zanellati

Quarto ufficiale: Gianquinto

VAR e AVAR: Baroni e Colombo

Recupero: 3' pt, 4' st