Avellino, elezioni consiglio provinciale: il dato dell'affluenza alle ore 17

La Provincia di Avellino ha reso noto il dato dell'affluenza alle ore 17 per le elezioni del consiglio provinciale. "Alle ore 17,00 hanno votato - complessivamente - 957 aventi diritto su 1.317, pari al 72,66% del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 596 votanti su 841 – 70,86%; Fascia B: 213 votanti su 257 – 82,9%; Fascia C: 70 votanti su 117 – 59,8%; Fascia D: 78 votanti su 102 – 76,5%": si legge nel comunicato diffuso.
Domani la proclamazione degli eletti
"Alle ore 12,00 hanno votato - complessivamente - 668 aventi diritto su 1.317, pari al 50,72% del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 417 votanti su 841 – 49,58%; Fascia B: 143 votanti su 257 – 55,64%; Fascia C: 53 votanti su 117 – 45,3%; Fascia D: 55 votanti su 102 – 53,92%": questo, invece, il dato alle 12. Alle 20 sarà comunicata l’affluenza definitiva dopo la chiusura delle operazioni di voto. Nella giornata di domani l’ufficio elettorale procederà alle operazioni di competenza con la proclamazione degli eletti alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare "Aula Pietro Foglia" della Provincia di Avellino.