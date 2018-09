Pd, niente sfiducia a Ciampi. «Aspettiamo le Provinciali» Consiglio comunale in corso. Si discutono le linee programmatiche. Lega verso il sì

Niente sfiducia, nessuna dimissione di Ciampi. Almeno per oggi e con il consiglio comunale ancora in corso. Decisiva la posizione del gruppo Pd che preferisce andare avanti fino alle Provinciali del 31 ottobre. Solo dopo, nei primi giorni di novembre, e appena si tornerà in aula, sarà presentata e votata la mozione di sfiducia.

Nel frattempo Ciampi sta leggendo le linee programmatiche del suo esecutivo e subito dopo inizierà il dibattito. La Lega (Genovese e Morano, che ha aderito al partito di Salvini), dovrebbero votare a favore. Forza Italia si asterrà, queste almeno le indicazioni. Così sembra orientato a fare anche Luongo (che aveva aderito all'appello del sindaco per scrivere insieme il programma). Voteranno no tutti gli altri: Popolari, Pd, gli eletti nelle altre liste che hanno sostenuto la candidatura di Nello Pizza e Nadia Arace. Molti di loro erano anche pronti, già domani, ad andare dal notaio per formalizzare le dimissioni. Ma senza il Pd, la loro azione non avrebbe effetti.

Nonostante la probabile “bocciatura” delle linee, il sindaco – così trapela – non dovrebbe rassegnare le dimissioni.

Questo lo scenario mentre il consiglio è ancora in corso. Si escluderebbero colpi di scena. Ma dopo questi turbolenti tre mesi nulla può essere garantito.

Al momento la notizia certa è la posizione del Partito Democratico, che ha scelto di attendere le elezioni Provinciali prima di staccare la spina al governo 5Stelle.

Si dovrebbe poi tornare al voto in primavera, quando si aprirà la prima finestra utile per le nuove amministrative.

Sullo sfondo le questioni relative al bilancio consuntivo. Se fosse accertato un debito molto superiore ai venti milioni - così come si vocifera da fonte grillina - , non si potrebbe escludere un epilogo diverso e dalle conseguenze ancor più radicali: il dissesto finanziario.