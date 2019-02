Macroregione del Sud: da Ariano la raccolta firme referendum In campo il nuovo Psi

Da Ariano Irpino inizierà la raccolta firme per chiedere il referendum. Tra i promotori, insieme al responsabile Provinciale del Nuovo Partito Socialista Italiano Antonio Volpe e alla Consigliera Comunale Sara Pannese anche il Consigliere Federico Puorro e Pasqualino Santoro delegato provinciale zona Ufita della Lega per Salvini

Una raccolta firme per ottenere un referendum consultivo finalizzato all’istituzione della Macroregione del Sud. L’iniziativa sarà presentata ai cittadini di Ariano Irpino nei prossimi giorni organizzando degli incontri monotematici nelle varie contrade della Città.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa sarà quello di ottenere, tramite l’applicazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione, l’istituzione di una macroregione del Sud che unisca Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Abruzzo e a cui sia conferita una quota di autonomia politica e legislativa sul modello di quella chiesta a suo tempo dalle Regioni di Lombardia e Veneto. Un progetto che, tra gli altri, ha riscosso il plauso del vicepremier Matteo Salvini.

È arrivato il momento che anche i cittadini di Ariano Irpino prendano in mano il proprio destino e per fare ciò, occorre la massima divulgazione dell’iniziativa e per questo due Consiglieri Comunali Pannese e Puorro insieme ai responsabili provinciali del Npsi e della Lega hanno accettato la sfida dell’autonomia e di far conoscere quali sono i vantaggi della istituzione della Macroregione anche per la nostra Comunità, da oggi parte la nostra battaglia per non essere più sudditi.